+++ Ticker +++ Sturm in Deutschland Sturmtief "Ylenia": Deutsche Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Mit "Ylenia" hat das erste von zwei vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagten Sturmtiefs den Nordosten Deutschlands erreicht. Die neuesten Entwicklungen im stern-Ticker.

7.28 Uhr: Flugausfälle am Hamburger Flughafen

Auch am Flugverkehr in Hamburg geht "Ylenia" nicht spurlos vorbei: Rund ein Dutzend Flüge fallen am Hamburger Flughafen aus. Betroffen sind Verbindungen von und nach München, Frankfurt, Kopenhagen, Zürich und Istanbul, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Dies seien Flüge verschiedener Airlines. Die Lufthansa hatte in der Nacht bereits auf Anfrage mitgeteilt, dass sie vorsorglich 20 Flüge gestrichen habe. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

6.55 Uhr: Deutsche Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Ländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Der Zugverkehr sei in weiten Teilen Deutschlands stark eingeschränkt, sagte ein Bahn-Sprecher am Donnerstagmorgen. "In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr." Das betrifft Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg.

Auch im Regionalverkehr komme es zu Zugausfällen und Verspätungen. In Niedersachsen sei aufgrund der Sturmschäden südlich von Hamburg kein Zugverkehr möglich. Wegen des noch andauernden Sturms ist mit weiteren Störungen zu rechnen.

Die Deutsche Bahn rät weiterhin, sich über aktuelle Verspätungen oder Zugausfälle zu informieren. Für den Zeitraum Donnerstag/Freitag sollen Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets gelten. Möglich seien eine flexiblere Nutzung über mehrere Tage oder kostenfreie Stornierungen.

In der Nacht stürzte zwischen Bremen und Hamburg bei Buchholz ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte. In Nordrhein-Westfalen blockierten Bäume nach Unternehmensangaben vereinzelt Nebenstrecken im Raum Dortmund. Vorübergehend war demnach die Verbindung Dortmund-Münster betroffen.

6.30 Uhr: Feuerwehr in Brandenburg im Dauereinsatz

Die Feuerwehr in Brandenburg ist in vielen Landkreisen im Dauereinsatz. Bisher seien aber noch keine witterungsbedingten Verkehrsunfälle bekannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. In den Landkreisen Cottbus, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster sei es in der Nacht zu Donnerstag zwischen 1.00 Uhr und 5.30 Uhr zu etwa 150 Einsätzen wegen umgefallener Bäume gekommen. Besonders in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz seien viele Bäume auf die Fahrbahn gefallen. Betroffen waren auch die Landkreise Frankfurt (Oder), Oder-Spree und Märkisch Oderland.

Unwetter in Norddeutschland Umgefallene Bäume, Sturmflut in Hamburg: So schlimm wütete Sturmtief Nadia 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine schwere Sturmflut den Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel wurde nach BSH-Angaben gegen 0.17 Uhr erreicht. Der Wasserstand lag 2,84 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin mitteilte. Durch die Überflutungen wurden mehrere Autos beschädigt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Fahrzeuge wieder aus dem Wasser ziehen. Mehr

5.40 Uhr: 50.000 Menschen in NRW ohne Strom

Laut Informationen des WDR sind seit 3 Uhr 50.000 Menschen im Kreis Borken von einem massiven Stromausfall betroffen. Angaben der örtlichen Feuerwehr zufolge seien Bäume auf ein Umspannwerk gestürzt. Betroffen seien Bürger in Borken, Raesfeld, Rhede und Velen-Ramsdorf.

Hier ist der Sturm am stärksten:

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmisch ist. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.