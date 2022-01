Orkantief Nadia zieht am Wochenende über Deutschland hinweg. Vor allem für den Norden und den Nordosten hat der Wetterdienst Unwetterwarnungen veröffentlicht. Die Entwicklungen im Ticker

17.39 Uhr: Zugverkehr im Norden durch umgestürzte Bäume behindert

Der Sturm, der am Wochenende über Norddeutschland hinwegfegt, hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in Schleswig-Holstein. So hatten mehrere Züge am Samstagnachmittag etwa auf der Strecke zwischen Itzehoe und Hamburg sowie Heide und Itzehoe wegen umgestürzter Bäume im Gleis Verspätung oder fielen aus, wie die DB Regio Schleswig-Holstein twitterte. Auch auf weiteren Strecke wie zwischen Kiel und Eckernförde, Lübeck und Kiel sowie Hamburg und Kiel kam es aufgrund umgestürzter Bäume zu Behinderungen.

Die nächsten Stunden bleiben stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstag vor Sturm bis hin zu Orkanböen. Der Höhepunkt wird in der Nacht zum Sonntag erwartet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sprach zudem Sturmflutwarnungen aus.

17.17 Uhr: Zahlreiche sturmbedingte Einsätze in Schleswig-Holstein

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und umgekippte Baustellenabsperrungen – Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein sind am Samstagnachmittag zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen gerufen worden. Verletzte gab es bis zum späten Nachmittag in Schleswig-Holstein nicht. Seit dem Mittag hatte es innerhalb von vier Stunden rund 200 Einsätze im Bereich der unter anderem für Kiel, Neumünster und Rendsburg zuständigen Regionalleitstelle Mitte gegeben, wie ein Sprecher mitteilte. "Wir haben total Land unter wegen des Sturms."

Interview Umweltwissenschaftler erklärt So können Städte katastrophale Hochwasser verhindern

Auch im Bereich der Regionalleitstelle Süd in Lübeck hat die Zahl der Einsätze im Verlauf des Nachmittags zugenommen. "Wir laufen uns seit 14 Uhr warm", sagte eine Sprecherin. Seit 12.00 Uhr am Mittag hat es im Bereich der Leitstelle 46 Einsätze gegeben. Auch hier handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume, umgewehte Baustellenabsperrungen und ähnliches.

16.19 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt: "Seid also vorsichtig!"

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilt mit, dass der Sturm langsam Fahrt aufnehme. Vor allem an der Nordseeküste gebe es erste Böen um die 100 Kilometer pro Stunde. "Dies ist aber erst der Anfang, denn der Höhepunkt wird in der kommenden Nacht erwartet. Seid also vorsichtig!", schreibt der DWD in einem Tweet. Dazu teilt er eine Karte, auf der neben der Küste der Brocken heraussticht. Dort wurden am Nachmittag Orkanböen mit 120 Kilometern pro Stunde gemessen.

15.49 Uhr: Mehrere Ostsee-Fähren fallen aus

Wegen der Sturmwarnung für Mecklenburg-Vorpommern fallen mehrere Fähren auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser auf der dänischen Insel Falster aus. Wie die Reederei Scandlines mitteilte, seien Verbindungen ab Samstag um 15.45 Uhr bis Sonntag um 9 Uhr betroffen. Der reguläre Fahrplan solle am Sonntag mit den Fahrten jeweils ab Rostock und Gedser um 11.15 Uhr wieder aufgenommen werden. Laut Scandlines könnten Kunden als Alternative die Fähren von Puttgarden nach Rødby auf der dänischen Insel Lolland nutzen. Diese fahren demnach planmäßig.

15.30 Uhr: Dänemark rüstet sich für Sturm "Malik"

Dänemark bereitet sich auf Sturm "Malik" vor. In Frederikssund wurden 20 Menschen, die auf tägliche Pflege angewiesen sind, vorsichtshalber an sichere Orte gebracht, berichtete der Sender TV2 am Samstag. Falls es zu Überflutungen komme, könne eine Versorgung dieser Menschen nicht sichergestellt werden, hieß es zur Begründung. Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde nach Angaben des Senders DR fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt. Landesweit stünden 10.000 Rettungskräfte bereit, meldete die Agentur Ritzau. "Malik" wurde am Samstag in Dänemark erwartet.

Auch in anderen Gegenden Europas wurde am Samstag vor Sturmfolgen gewarnt. An der schottischen Ostküste bei Aberdeen wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wetterdienst taufte den Sturm hier "Corrie". Sicherheitshalber wurden zwei Erstliga-Fußballspiele abgesagt.

15.04 Uhr: Unwetterwarnungen an der deutschen Küste

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Mecklenburg-Vorpommern, das nordöstliche Brandenburg sowie für die Küstengebiete von Schleswig-Holstein und Niedersachsen Unwetterwarnungen ausgesprochen. Im Laufe des Abends können die Böen an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Der DWD vermeldet bereits jetzt Orkanböen auf dem Brocken und auf dem Fichtelberg und orkanartige Böen an Nord- und Ostseeküste.

Der Fischmarkt in Hamburg steht während einer Sturmflut unter Wasser. Dieses Wochenende wird ein weiterer heftiger Sturm erwartet © Daniel Bockwoldt / Picture Alliance

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt zudem im Hamburger Elbgebiet vor einer Sturmflut. Die Wasserstände könnten bis zu 2,5 Meter höher sein als das mittlere Hochwasser.

14.02 Uhr: Bis zu sechs Meter hohe Wellen auf der Nordsee

Sturmtief Nadia kommt auf Deutschland zu: Wie "Kachelmannwetter" berichtet, sind am Samstagmittag bis zu sechs Meter hohe Wellen auf der Nordsee zu beobachten.

Quellen: DWD, dpa, Kachelmannwetter