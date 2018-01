Aufräumen nach Sturmtief "Burglind". Das ist am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 110 Kilometern pro Stunde von Westen her über Deutschland hinweggefegt. Wie hier bei Köln stürzten auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens, in Hessen und in Rheinland-Pfalz zahlreiche Bäume um. Straßen- und Bahnverkehr funktionierten zeitweise nicht mehr reibungslos, es gab Verkehrsprobleme auf der Straße und der Schiene. Feuerwehr und Polizei waren mancherorts im Dauereinsatz. Starkregen und Orkanböen hinterließen ihre Spuren in Köln, Aufräumen hieß es also auch im heimischen Garten, Glück im Unglück hatte dieser Mann. O-Ton: "Mitbekommen habe ich das nicht. Ich hatte die Überraschung, als ich halt rausgeguckt habe und sah, dass das knapp an meinem Auto vorbeigefallen ist." Der Deutsche Wetterdienst warnte, Orkanböen mit Geschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern seien im Süden nicht auszuschließen, auch im Norden sollte der Wind zum Teil stark auffrischen. Hierzulande wird das Sturmtief zum Abend hin weitgehend abziehen. Allerdings muss auch in den kommenden Tagen in manchen Regionen mit viel Wind und Regen gerechnet werden. In anderen europäischen Ländern wie in Frankreich oder Großbritannien sauste und brauste der Wind ebenfalls mit Wucht über See und Land. In Paris wurde der Eiffelturm geschlossen, im Norden des Landes waren zeitweise etwa 200.000 Menschen ohne Strom. Hohe Wellen trafen auf die Küste der Insel Jersey. Deswegen und aufgrund umgestürzter Bäume waren nach Polizeiangaben viele Straßen unbefahrbar.