Deutschland rüstet sich für Sturmtief "Sabine". Es soll ab diesem Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von weit über 100 Stundenkilometern übers Land fegen. Die Deutsche Bahn hat bereits zahlreiche Zugverbindungen gestrichen, Flüge wurden annulliert, vielerorts fällt am Montag die Schule aus, die Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wurde vorsorglich abgesagt, im ganzen Land sind die Einsatzkräfte in Bereitschaft, Behörden warnen vor dem Aufenthalt im Freien (lesen Sie die aktuellen Ereignisse im stern-Ticker).

Live-Karte: Sturm über Deutschland

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmisch ist. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Infos zur Karte: Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es auch beim Deutschen Wetterdienst.

Laut DWD wird "Sabine" wohl in den alten Bundesländern am kräftigsten blasen. Zunächst wird das Tief dort ab Sonntagmittag auf die Küsten im Norden treffen und sich dann in Richtung Süden ausbreiten. Ab Sonntagnachmittag wird der Sturm in NRW erwartet, ab dem Abend in Rheinland-Pfalz und Hessen. In Bayern und Baden-Württemberg wird "Sabine" wohl erst am Montagmorgen spürbar sein.

Quelle: DWD, Windy.com