Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Mittwoch in Teilen Mittel- und Süddeutschlands heftige Sturmböen vorausgesagt. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde soll das Sturmtief "Burglind" über das Land ziehen. Bei Windstärken in dieser Größenordnung sei mit umstürzenden Bäumen und herabfallenden Dachziegeln zu rechnen, so der Metereologe Christoph Hartmann zur Deutschen Presse-Agentur. Erst im Herbst hatten die Orkane "Herwart" und "Xaver" für ein großes Chaos in weiten Teilen Deutschlands gesorgt. Im Westen könne auch diesmal der Berufsverkehr stark eingeschränkt werden.

"Burglind" kommt mit Schauern und Gewittern

Die Wetterfront, die auch Schauer und Gewitter im Gepäck hat, überquert seit etwa 3 Uhr in der Nacht die deutsche Grenze im Westen. Gegen Mittag soll sie die Alpen erreichen. Dann drohen im Fall von Gewittern dem Norden orkanartige Böen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 im Osten und 14 Grad am Oberrhein.



Nach Angaben des Wetterdiensts "Kachelmannwetter" hat die Kaltfront inzwischen Luxemburg passiert und überquert nun Nordrhein-Westfalen:

Kaltfront hat #Luxembourg überquert mit bis zu 117 km/h in Bartreng:https://t.co/DzIXhT3Hp5

Die Linie erreicht nun das Saarland und zieht sehr schnell weiter, reicht hoch bis Sauerland/Ostwestfalen. Hier >Play für Animation im Radar:https://t.co/KUCbxc42rW #wetter #Burglind /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 3. Januar 2018





Im Ruhrgebiet stehen nach Angaben der Polizei bereits Straßen unter Wasser:

#ACHTUNG!#Sturmtief #Burglind fegt mit Böen von bis zu 140 km/h über uns hinweg. Straßen in #Essen und #Mülheim stehen zum Teil unter Wasser und Gegenstände (f)liegen auf Fahrbahnen.

Fahren Sie bitte besonders vorsichtig! — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) 3. Januar 2018





Die Deutsche Bahn befürchtet Störungen im Berufsverkehr. Aktuelle Hinweise und Informationen darüber, wie man sich gegebenenfalls Entschädigungen sichern kann, finden sich hier:

Ein Update zum Sturmtief #Burglind: Informationen zu Erstattung und Stornierung Ihrer Reise am Mittwoch, dem 3. Januar 2018, finden Sie hier: https://t.co/6X2Hq8x2DD — DB Personenverkehr (@DB_Bahn) 2. Januar 2018





Sturm ebbt erst in der Nacht ab



Ruhiger wird es dem DWD zufolge erst wieder in der Nacht zum Donnerstag. Dann aber zieht kräftiger Dauerregen ins Land, der örtlich Bäche zum Überlaufen bringen kann. Im Schwarzwald und in den Alpen könnten bis Freitagmittag 100 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen, sagte der DWD voraus.

Meteorologe Hartmann sprach von einem klassischen Übergangswetter. Echtes Winterwetter mit Dauerfrost und Schnee bis in die Niederungen sei derzeit nicht in Sicht.