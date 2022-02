Die Zeichen stehen auf Orkan. Nach "Ylenia" sorgt "Zeynep" für Sturm. Sehen Sie, wo das Unwetter am heftigsten tobt.

Gleich zwei Orkantiefs ziehen über Deutschland hinweg. Sturmtief "Ylenia" hat in der Nacht zum Donnerstag vor allem den Norden und Osten Deutschlands getroffen und für zahlreiche Einsätze bei Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die Bahn hat den Zugverkehr teilweise eingestellt, in einigen Bundesländern blieben die Schulen am Donnerstag geschlossen. "Ylenia" zog am Donnerstag schließlich ins Baltikum ab. Aber: Am Freitag geht es weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt: "Nach einem kurzen Zwischenhocheinfluss, der seinen Namen kaum verdient, nähert sich am Freitag das nächste Orkantief".

"Zeynep" setzt ein Stück südlicher an als Vorgängerin "Ylenia" und ist kleinräumiger. Das zweite Tief bewegt sich als sogenannter Schnellläufer aber zügiger fort, so dass eine Vorhersage schwieriger ist als bei großen Sturmtiefs, erläutert der DWD. "Zeynep" kommt ebenfalls von Nordwesten, "etwa ab den Britischen Inseln wird die Prognose der Zugbahn sehr unscharf", hieß es dazu zunächst auf der Webseite des DWD. Später am Donnerstag war eine sicherere Prognose möglich. Demnach nimmt der Wind von Westen am Freitag am Mittag schnell zu. Im Norden Deutschlands ist in der Folge mit schweren sturm- oder orkanartigen Böen zu rechnen, an der ostfriesischen Küste bis zur Elbe können extreme Orkanböen mit bis zu 140 km/h auftreten. "Dementsprechend groß ist damit einhergehend auch das Sturmflutrisiko vor allem im Bereich der Elbe", heißt es.

Wegen des Sturms muss bis zum Samstag mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr und auf den Straßen gerechnet werden. Außerdem wird von Spaziergängen, vor allem im Wald, abgeraten. Ohnehin gilt in den stark betroffenen Gebieten: Lieber drinnen bleiben und alles, was auf Terrasse oder Balkon nicht niet- und nagelfest ist lieber reinstellen oder absichern.

In der Nacht verlagert sich das Sturmfeld in Richtung Osten. Der Samstag bleibt im Norden laut DWD zwar weiter stürmisch. "Dann werden allerdings keine unwetterartigen Windgeschwindigkeiten mehr erreicht", teilt der Wetterdienst mit.

Wismar. Ein vom Sturm beschädigter Windsack weht an einem Mast am Flugplatz Wismar.

Orkan über Deutschland: Hier ist der Sturm am stärksten

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmisch ist. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quelle: Deutscher Wetterdienst I, Deutscher Wetterdienst II