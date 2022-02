Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im ganzen Land. An der Nordsee besteht Sturmflutgefahr.

Die Zeichen stehen auf Orkan. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem Weststurm, der ab der Nacht zum Donnerstag über das Land zieht.

Erste Vorboten des Unwetters kündigen sich laut Vorhersage des DWD bereits ab Dienstag an. Von Westen weht ein auffrischender Süd-Südwestwind, an der Nordsee-Küste wird es zunehmend stürmisch mit Böen von einer Windgeschwindigkeit mit bis zu 80 km/h.

Sturm erreicht Höhepunkt am Donnerstag

Am Mittwoch nimmt der Wind auch im Rest des Landes zu. Außer im Nordosten und Südosten wehen stürmische Böen aus Südwest mit bis zu 65 km/h. An der Nordsee und in höheren Lagen ist laut Prognose weiterhin mit Sturmböen zu rechnen, in Kamm- und Gipfellagen sogar mit schweren Sturmböen oder Orkanböen von bis 140 km/h.

Seinen ersten Höhepunkt erreicht das Unwetter am folgenden Tag. "Ab der Nacht zum Donnerstag sorgt ein Orkantief über der nördlichen Nordsee für eine ausgewachsene Sturmlage in Deutschland", heißt es in der Vorhersage der Experten.

Sturm weht mit bis zu 140 km/h

Der Weststurm bringt Sturmböen und schwere Sturmböen, die mit bis zu 100 km/h über das Land ziehen. Im Norden und in der Mitte ist mit orkanartigen Böen (bis zu 115 km/h) und auf den Bergen mit einem vollen Orkan zu rechnen. Hier könnte der Sturm mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 140 km/h toben. Zudem soll er vereinzelt Gewitter geben.

Einen zweiten Sturm-Höhepunkt soll es am Freitag geben. Der DWD warnt weiterhin vor Sturmböen. Im Bergland und an der Küste sind außerdem Orkanböen zu erwarten. An der Nordsee besteht Sturmflutgefahr.

Hier wird der Sturm am stärksten

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmisch ist. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Sturm flacht nicht ab

In der Nacht verlagert sich das Windmaximum laut Prognose vom Westen in den Osten. Dabei könnte es auch in tieferen Lagen vorübergehend zu orkanartigen Böen kommen. Hinsichtlich der genauen Entwicklung bestehen jedoch noch Unsicherheiten.

Auch am Samstag rechnen die Experten wieder mit Sturmböen, die vor allem im Norden und Nordosten wehen. Diese sollen im Laufe des Tages zwar abflachen, doch am Abend werden erneut stürmische Böen aus Südwest und an der Küste Sturmböen erwartet.

Entwarnung gibt es auch für die Folgetage noch nicht. Am Sonntag und Montag können laut Prognose weiterhin stürmische Böen wehen, besonders in der Mitte und im Süden des Landes.

Quelle: Deutscher Wetterdienst