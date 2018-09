"Mangkhut" war der bisher stärkste Taifun des Jahres - aber nicht der Wind, sondern der Regen brachte die tödliche Gefahr im Norden der Philippinen. Die Wassermassen weichten die Erde auf. Zahlreiche Erdrutsche haben Dutzende Menschen unter sich begraben. In dem Bergstädtchen Itogon vermuten die Behörden mehr als 70 Menschen unter den Erdmassen. Angehörige bangen: "Ich hoffe, dass es ihnen gutgeht und sie gefunden werden. Aber auch wenn sie tot sind, dann haben wir sie wenigstens rausgeholt und können unseren Frieden finden." In Hongkong richtete „Mangkhut" massive Sachschäden an. Fenster zerbarsten, Baukräne brachen zusammen, Fassadenteile losgerissen. Bewohner berichteten von schwankenden Hochhäusern. "Der Wind gestern war unglaublich. Und die Wellen waren sehr hoch. Das Meerwasser hat den Traforaum überschwemmt. Der Strom kam erst heute Morgen zurück. Aber Wasser gibt es noch nicht." Auch auf dem chinesischen Festland sorgte der Sturm für Verkehrsbehinderungen. In Chinas Wirtschaftsmetropole Shenzhen wurde der Flughafen vorerst geschlossen. Mehr als 130.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.