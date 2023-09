Überflutung auf A2 im Münsterland – Autos stecken tief im Wasser

Eine Überflutung der A2 im Münsterland hat eine stundenlange Sperrung der Autobahn verursacht. Auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens waren Straßen überschwemmt und liefen Keller voll.

Starke Regenfälle haben die Autobahn A2 so stark überflutet, dass Autos fast zur Hälfte im Wasser versanken. Das Wasser sorgte am Dienstag im Münsterland in Richtung Hannover für eine stundenlange Sperrung. Solch eine Überflutung der Fahrbahn habe er noch nicht erlebt, sagte ein Polizeisprecher. Das Wasser habe den steckengebliebenen Pkw fast bis zu den Scheiben gestanden. In der Folge kam es zu einem acht Kilometer langen Stau.

DWD warnt vor weiteren Unwettern

Unwetter sorgten auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens am Dienstag vereinzelt für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Betroffen waren Orte in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und im Ruhrgebiet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schweren Unwettern in Teilen von NRW gewarnt. Es könne Sturmböen bis Windstärke 10 und heftigen Starkregen mit Mengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden geben.