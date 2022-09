Unwetter drohen: Mancherorts muss mit Gewittern und heftigen Niederschlägen gerechnet werden. Vor allem im Nordosten könnte es ungemütlich werden. Gewitter

Der Sommer, so scheint es, verabschiedet sich, das Wetter wird wieder deutlich ungemütlicher. Am Donnerstag "zieht von Südwesten kommend teils kräftiger und mit Gewittern durchsetzter Regen über die Mitte in den Norden und Osten", berichtet das Portal "Wetter.de". Vor allem im Nordosten ist mit starken Gewittern zu rechnen, teils mit Hagel und Starkregen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Homepage. Zudem könne es zu starken Windböen an der Ostseeküste Vorpommerns und Schleswig-Holsteins sowie an der Nordfriesischen Küste kommen, heißt es.

Nach Abzug des Regens treten in der Südwesthälfte und der Landesmitte vereinzelte lokale Gewitter auf, Starkregen ist nicht ausgeschlossen. In der Nacht wird es etwas ruhiger, am Freitag nehmen Gewitter und Niederschläge voraussichtlich wieder zu.

Karte I: Die Gewitter-Prognose für Deutschland

Diese Karte zeigt die Gewitterprognose für Deutschland. Orte, für die es eine Gewitterwarnung gibt, werden rot eingefärbt.

Das Angebot wird von wetter.de bereitgestellt, das Portal nutzt für die Infografik Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Karte II: Hier ziehen gerade Unwetter auf

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es jetzt gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen: Wetter.deDWD, DWD II

Bilder des Tages Wellenreiter der Apokalypse 1 von 154 Zurück Weiter Zurück Weiter 8. September: Feier zum 200. Geburtstag Brasília, Brasilien. Zahlreiche Menschen mit T-Shirts in den Farben der brasilianischen Flagge nehmen an Feierlichkeiten anlässlich des zweihunderten Jubiläums der Unabhängigkeit des südamerikanischen Landes von Portugal teil. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt