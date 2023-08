In einigen Nachbarländern, aber auch in Deutschland ist mit Gewittern begleitet von teils heftigen Regenfällen zu rechnen. Die untenstehenden Karten zeigen, wo Unwetter aufziehen.

In Slowenien sind als Folgen heftiger Unwetter fast zwei Drittel des Landes von Überschwemmungen betroffen (Lesen Sie hier mehr). In Österreich und Kroatien werden ebenfalls weitere Überflutungen befürchtet. Der Nordosten Polens wurde zudem am Samstag von heftigen Gewittern heimgesucht, in der Stadt Olsztyn standen nach Feuerwehrangaben Straßen 70 bis 80 Zentimeter unter Wasser.

Die Unwetterlage bleibt in Deutschlands Nachbarschaft auch am Sonntag noch akut und auch hierzulande ist mit regionalen Unwettern zu rechnen – vor allem ab dem Nachmittag und im Süden und im Nordosten. Teils warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den betroffenen Regionen vor Dauer- oder Starkregen sowie stürmischem Wind.

Die untenstehenden Karten vermitteln einen Überblick über die Wetterlage:

Karte I: Sehen Sie live, wo gerade Unwetter aufziehen

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden. Sie können den Ausschnitt verschieben und zoomen.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Karte II: Warnungen vor Sturm und Gewitter

Die obenstehende Karte zeigt die Warnungen des DWD vor Sturm und Gewitter für den heutigen Tag. Es handelt sich um eine binäre Wetterkarte, sprich: Orte, für die es eine Gewitterwarnung gibt, werden rot eingefärbt. Keine Einfärbung bedeutet keine Warnung. Der Klick auf die Karte führt zum Portal wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört.

Quellen: DWD, mit Agenturen

Bilder des Tages Wellenbrecher 1 von 107 Zurück Weiter 1 von 107 Zurück Weiter 6. August: Auf offener See Mittelmeer. 266 Migranten treiben über das Mittelmeer, als sie von der spanischen Hilfsorganisation Proactive Open Arms vor der libyschen Küste aufgelesen werden. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt