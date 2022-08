Unwetter mit Gewitter und Starkregen sorgten in Berlin am Freitag für eine Absage des Konzerts von Die Ärzte. Nun hoffen die Fans, dass die für Samstag angesetzte Show wie geplant stattfinden kann

von Patrick Rösing Unwetter drohen: Auch am Samstag muss mancherorts mit Gewittern und heftigen Niederschlägen gerechnet werden. Konzertgänger in München und Berlin dürften sorgenvoll auf die Wolken schauen.

Am Freitag sorgten regionale Unwetter örtlich für überschwemmte Straßen und abgesagte Veranstaltungen. So mussten unter anderem die Auftritte von Die Ärzte und Marteria in Berlin abgesagt werden, die A23 in Norddeutschland stand streckenweise unter Wasser. Auch heute muss in manchen Regionen Deutschlands wieder mit Gewittern und starken Regenfällen gerechnet werden. Vor allem im (Nord-)Osten und Süden der Republik muss demnach mit Unwettern gerechnet werden. Auch Starkregen ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wieder möglich, allerdings werden geringere Wassermassen als am Freitag erwartet.

Vor allem Konzertbesucher in Berlin dürften sorgenvoll gen Himmel blicken. Auf dem Tempelhofer Feld ist auch für den heutigen Samstag erneut ein Konzert der Ärzte angesetzt. Das erste von ursprünglich drei geplanten aufeinanderfolgenden Auftritten musste am Freitag abgesagt werden. In München soll indes Robbie Williams vor 90.000 Menschen auftreten. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt können Gewitter aufziehen. Stand jetzt finden allerdings die Veranstaltungen wie geplant statt.

