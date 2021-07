Sehen Sie im Video: Starkregen sorgt für Hochwasser – Feuerwehrmänner sterben im Einsatz.









Heftiger Regen hat in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens für Überschwemmungen und Hochwasser gesorgt. Und auch in in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland kam es nach Starkregen zu Überschwemmungen, Hochwasser und Stromausfällen.





Im Einsatz gegen Fluten sind zwei Feuerwehrleute im Märkischen Kreis ums Leben gekommen. Wie auch hier in Solingen ist die Feuerwehr seit den Morgenstunden im Dauereinsatz.

Und in Rheinbahch-Orbach musste ein Mann vom Dach seines Wagens gerettet werden, als ihn die Fluten einschlossen.

In Düsseldorf wurde gar eine Siedlung wegen drohenden Hochwassers geräumt. Der extreme Dauerregen sollte zwar laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in der Nacht zum Donnerstag nachlassen. Doch vielerorts dürfte es nun an die Aufräumarbeiten gehen.

