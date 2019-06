Der Pfingstmontag endet vielerorts in Deutschland stürmisch - vor allem ein breiter Streifen vom Südwesten bis zur Ostsee soll von heftigen Unwettern betroffen sein, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Ab dem Nachmittag müsse demnach mit örtlichem Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden.

Am Abend und in der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter voraussichtlich über Nordbayern, Thüringen und Sachsen hinweg in Richtung Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie ins südliche Niedersachsen. Nach Mitternacht werde der gesamte Nordosten von der brisanten Wetterlage betroffen sein.

Die Hauptgefahr geht laut DWD von heftigem Starkregen aus. In kurzer Zeit könnten mehr als 25 Liter, teilweise sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter herunterprasseln. Auch einzelne Orkanböen seien möglich. Angesichts dieser Gewitterstärken seien örtlich Schäden wahrscheinlich.

Wetter live: Sehen Sie, wo es gerade stürmt

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmt oder besonders stark regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Drücken Sie auf den "Play"-Button unten links, um die Prognose im Zeitraffer zu sehen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene umgestellt werden, etwa von Regen auf Temperatur oder Wind. Ein Klick in die Karte zeigt den Wert für den gewählten Punkt.

Bereitgestellt wird der Service von "Windy.com". Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Weitere aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es beim DWD.

Auch am Dienstag ist mit Unwettern zu rechnen

In Thüringen sind vereinzelt Überschwemmungen möglich, wie ein Meteorologe in Leipzig sagte. Unklar blieb zunächst, wo genau es zum Unwetter kommt: "Das lässt sich noch nicht genau eingrenzen." Erwartet wurden ab Montagnachmittag heftige Regelfälle mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit sowie Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Die Unwetter könnten in Thüringen bis etwa Mitternacht anhalten.

Auch am Dienstag kann es nach Angaben des DWD Unwetter geben, vor allem in einem Streifen vom östlichen Alpenrand bis zur Ostsee. Dabei liegen die Temperaturen im Südosten und Osten voraussichtlich zwischen 25 und 32 Grad, während es in der Mitte und im Norden Deutschlands mit 21 bis 25 Grad merklich kühler sein dürfte. Im Westen und Südwesten werden nur 16 bis 20 Grad Höchsttemperatur erwartet.

Quellen: dpa, DWD, Windy.com