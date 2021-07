Flerzheim in Nordrhein-Westfalen: Möbel und andere Gegenstände liegen auf den Straßen, nachdem Wasser in die Häuser eingedrungen ist. Die Brauchwasser-Talsperre, deren Damm tiefe Furchen aufweist, ist am Donnerstag von einem Sachverständigen als "sehr instabil" eingestuft worden.

Menschen werden vermisst, die Zahl der Toten steigt stetig, Familien verlieren ihr Zuhause sowie ihr gesamtes Hab und Gut. Die Stiftung stern will die Betroffenen unterstützen und dafür brauchen wir Ihre Hilfe.

Man kann es nicht mehr anders nennen, die Wetterlage in Deutschland gleicht inzwischen einer Katastrophe: Selten hat zuvor eine wetterbedingte Situation so viele Menschenleben gefordert. Die Wasserstände an Talsperren führen zu Überschwemmungen, ganze Regionen stehen ohne Strom und Mobilfunk da, der Bahnverkehr liegt zum Teil brach. Mitgefühl für die Betroffenen zeigt nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern auch der US-Präsident Joe Biden. "Es ist eine Tragödie und unsere Herzen sind bei den Familien, die geliebte Menschen verloren haben", sagte er nach einem Gespräch mit Merkel im Weißen Haus in Washington.

Das Hochwasser im Westen Deutschlands hat zahlreiche Existenzen bedroht. Wir leiten Ihre Spende an ausgewählte Hilfsorganisationen weiter, die den Betroffenen helfen.

Stiftung stern e.V. – IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01 – Stichwort "Hochwasser 2021", www.stiftungstern.de

Menschen werden vermisst, die Zahl der Toten steigt stetig, Familien verlieren ihr Zuhause sowie ihr gesamtes Hab und Gut. Besonders betroffen sind die Regionen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Angela Merkel nutzte die Gelegenheit, den Menschen nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands Hilfen zuzusagen. "Wir werden Sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde nicht alleine lassen und werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht", versprach die Bundeskanzlerin. Ihr gehe das Leid der Betroffenen sehr nahe. Der 15. Juli sei ein Tag gewesen von Angst um Leben und Besitz, ein Tag der Sorgen und Verzweiflung. Hunderttausende hätten erleben müssen, dass Wohnhäuser zu "Todesfallen" geworden seien.

Es handelt sich um eine der größten Unwetterkatastrophen der Nachkriegszeit in Deutschland. Obwohl die Rettungsmaßnahmen noch voll im Gange sind, liegt die Zahl der Toten bereits deutlich höher als beim sogenannten Jahrhunderthochwasser des Jahres 2002, bei dem in Deutschland 21 Menschen starben. Wegen der Katastrophe sollen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz am Freitag auf Halbmast hängen.

Die Stiftung stern wird die Betroffenen unterstützen und ist dafür auf Spenden angewiesen. Jeder Betrag hilft. Danke!