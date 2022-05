Das Wetter in Deutschland unterscheidet sich derzeit stark von Region zu Region: Am Donnerstag und Freitag kann es teils heftig blitzen, donnern und regnen.

von Annette Berger Das Wetter in Deutschland hat auf Hochsommer umgeschaltet, zumindest in einigen Regionen. Allerdings drohen ab Donnerstag teils auch heftige Unwetter. Eine Karte zeigt, wo damit zu rechnen ist.

Am Mittwoch herrschte in manchen Regionen richtiges Hochsommer-Feeling, den Rekord holte Baden-Baden mit 31,5 Grad. Die erste Hitzewelle des Jahres ist da und wird in Teilen des Landes auch am Donnerstag und Freitag bleiben. "Gleichzeitig beginnt es auch schon wieder in der Wetterküche zu brodeln", heißt es bei wetter.de. Es sei nicht auszuschließen, dass örtlich 80 Liter Regen in sehr kurzer Zeit auf den Quadratmeter fallen. Am Donnerstag überquert eine erste Gewitterfront mit Unwetterpotenzial vor allem den Westen und die Mitte des Landes. Dabei sind laut "Wetter.de" Starkregen, Hagel, Sturm- und sogar Orkanböen zu befürchten, das Tornadorisiko ist erhöht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt kräftige Gewitter mit Starkregen um 20 l/m² sowie mit kleinerem Hagel und Sturmböen bis 80 km/h an. Örtlich begrenzt sei mit Unwetter mit heftigem Starkregen bis 40 l/m² in kurzer Zeit, Hagel bis 3 cm und teils schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen um die 100 km/h zu rechnen.

Wetter in Deutschland: Am Freitag enorme Regenmengen möglich

In der Nacht zum Freitag ist laut DWD im Norden noch mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern mit Starkregen um 20 l/m² sowie mit kleinerem Hagel und Sturmböen bis 80 km/h zu rechnen. Im Laufe der Nacht im Westen und Südwesten gebietsweise erneut aufkommende Schauer und Gewitter, dabei weiterhin Starkregen, Sturmböen und kleiner Hagel möglich. Und vor allem im Westen sind laut DWD einzelne Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 m möglich.

Die Karte zeigt die Prognose für Donnerstag, 19. Mai. Per Klick auf die Karte gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".



Am Freitag bringt dann eine zweite Gewitterfront weitere Unwetter. "Selbst die besonders gefährlichen Superzellen sind möglich", sagt Meteorologe Paul Heger von "Wetter.de". Als Superzelle bezeichnet man eine riesige Gewitterwolke, die aus mehreren Gewittern besteht und in deren Zentrum sich ein rotierender Wirbel befindet, der sich zu einem Tornado auswachsen kann.

Die Gewitter am Freitag bringen laut "Wetter.de" krasse Regenmengen. Im Extremfall können örtlich 80 Liter Regen in "sehr kurzer Zeit" fallen, prognostiziert Heger. "Wahr ist aber auch: So genau kann man das kaum einschätzen bei so komplexen Systemen, wie das, was da am Freitag aufzieht."

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Wetter.de, "Nordbayern.de"

