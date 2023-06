von Patrick Rösing In vielen Teilen Deutschlands ist mit schweren Gewittern begleitet von teils heftigen Regenfällen zu rechnen. Die untenstehende Karte zeigt, wo Unwetter aufziehen.

Am heutigen Donnerstag steht der vorläufige Gewitter-Höhepunkt dieser Woche an: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zieht ein kleines Tief über die Mitte Deutschlands ostwärts. In Verbindung mit schwül warmer bis heißer Subtropikluft sorge dies für eine Schwergewitterlage. Die Schwerpunkte liegen demnach in den mittleren und östlichen Landesteilen sowie im Süden und Südwesten.

In Nordrhein-Westfalen kommen demnach gegen Mittag Regenfälle auf, die sich nordöstlich nach Niedersachsen und bis an den Hamburger Raum ausweiten. In dem Zuge ist auch mit teils kräftigen Gewittern und bis in die Nacht hinein mit heftigem Starkregen zu rechnen.

+++ Alle aktuellen Meldungen zur Unwetterlage finden Sie im stern-Newsblog +++

Im Süden und Südwesten Deutschlands ist ebenfalls mit teils schweren Gewittern, heftigem Starkregen und auch Orkanböen zu rechnen. In der Nacht zum Freitag ziehen laut DWD von Bayern bis nach Brandenburg in der ersten Hälfte noch schwere Gewitter, die später abziehen.

In einem Streifen von der Mitte bis in den Osten bestehe zudem erhöhte Tornado-Gefahr, zusätzlich gibt es laut DWD vor allem im Süden und im Osten gebietsweise eine starke Wärmebelastung.

Karte: Sehen Sie live, wo gerade Gewitter aufziehen

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen: DWD

Bilder des Tages Sonnengruß 1 von 116 Zurück Weiter 1 von 116 Zurück Weiter 21. Juni: Internationaler Yoga-Tag Amritsar, Indien. Haben Sie sich heute schon in akrobatischen Übungen verrenkt oder sich Zeit zum Meditieren genommen? Diese Grenzwächter an der indisch-pakistanischen Grenze haben ihr Soll am heutigen internationalen Yoga-Tag bereits erfüllt. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt