In vielen Teilen Deutschlands ist weiter mit Gewittern begleitet von teils heftigen Regenfällen zu rechnen. Die untenstehende Karte zeigt, wo Unwetter aufziehen.

Schwere Gewitter haben bereits in der Nacht zum Donnerstag für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt. Am Donnerstag ist tagsüber im Nordosten weiterhin mit Starkregen zu rechnen, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Warnlagebericht. Im Süden, Osten und der Mitte Deutschlands verzeichnet der DWD zudem eine auflebende Gewitteraktivität, begleitet mitunter gebietsweise ebenfalls von Starkregen, außerdem möglicherweise Hagel und Sturmböen.

In der Nacht zum Freitag lassen die Gewitter nach. Vor allem über dem Norden und der Mitte sind noch einzelne Gewitter mit Starkregen möglich. Auf die Unwetter folgt später die Hitze: Am Donnerstag ist laut DWD bereits im Süden mit starker Wärmebelastung zu rechnen. Die unstenstehenden Karten zeigen die Prognose und die aktuelle Wetterlage.

Karte I: Die Gewitter-Warnungen für den heutigen Tag

Die obenstehende Karte zeigt die Gewitterwarnungen des DWD für den heutigen Tag. Es handelt sich um eine binäre Wetterkarte, sprich: Orte, für die es eine Gewitterwarnung gibt, werden rot eingefärbt. Keine Einfärbung bedeutet keine Warnung.

Karte II: Sehen Sie live, wo gerade Gewitter aufziehen

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

