Neben allem Stress, den Tief "Bernd" durch Regenfälle und Sturm den betroffenen Bürgern bereitet, droht nun durch Plünderer noch weiteres Ungemach. In Stolberg bei Aachen kam es zu ersten Plünderungsversuchen.

In Stolberg bei Aachen nutzen bereits Kriminelle die Hochwasserlage aus: Dort sei es zu einzelnen Plünderungsversuchen von Geschäften gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach hatten in drei Fällen Zeugen gemeldet, dass sich Personen in überschwemmten Läden befänden. Die Polizei nahm an einem Juweliergeschäft einen Verdächtigen fest.

In der Nacht zum Donnerstag sind im Eifel-Ort Schuld laut Polizei Koblenz infolge der Überflutungen vier Häuser komplett und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült worden.

Plünderung in Supermarkt und Drogerie

Als die Beamten an den anderen Tatorten – einem Supermarkt und einer Drogerie – eintrafen, flüchteten demnach mehrere Unbekannte. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Eine Hundertschaft der Polizei sei nun in Stolberg, um die verlassenen Wohnhäuser und Geschäfte vor Plünderungen zu schützen.

Auch die Polizei in Koblenz sah sich wegen drohender Plünderungen in ihrem Zuständigkeitsbereich genötigt, per Twitter darauf hinzuweisen, bei dem Verdacht von Plünderungen den Notruf 110 zu wählen.