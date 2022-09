Schwere Unwetter überschwemmte dieses Freibad in Burkhardtsdorf in Sachsen

Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller nach Starkregen in Sachsen

Schwere Unwetter haben am Dienstag in Sachsen gewütet. Vor allem im Erzgebirge sorgte Starkregen und Gewitter für etliche Feuerwehreinsätze.

Starke Gewitter haben am Dienstag vor allem im Erzgebirge örtlich kräftige Regenfälle gebracht. Im Neukirchener Ortsteil Adorf seien Straßen überflutet worden und Keller mit Schlamm und Geröll vollgelaufen, teilte der Kreisbrandmeister des Erzgebirgskreises mit. Allein dort habe es am Nachmittag 30 Feuerwehreinsätze gegeben. Verletzt worden sei niemand. Starkregen sei auch in Annaberg-Buchholz, Cunersdorf und Schlettau gefallen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Erzgebirge und einige andere sächsische Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben.

Für den frühen Mittwoch müssen auch die Menschen im Westen Deutschlands mit starken Gewittern rechnen. Für Teile von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht amtliche Warnungen. "Eine Tiefdruckrinne über Südwestdeutschland verlagert sich mit feuchtwarmer und instabiler Luft nordostwärts", hieß es.

Unwetter bringt Regen und Sturm

Zudem müsse mit schauerartigem Regen und lokal auch Starkregen gerechnet werden. Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer seien möglich. Die Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände achten, warnte der DWD. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Am Tag dürften sich die Gewitter laut DWD zunächst etwas abschwächen, am Mittag aber wieder kräftiger werden. Auch dann seien wieder lokaler Starkregen und Unwetter möglich. Hagel und Sturmböen sind laut Vorhersage nicht ausgeschlossen.

