Unwetterwarnung in Deutschland: Nach eher ruhigen Tagen droht Teilen des Landes ein Mittwoch mit Blitz, Donner, viel Regen und kräftigem Wind. Sehen Sie, wo in Deutschland Unwetter aufziehen.

Ein Tief bringt an diesem Mittwoch Gewitter mit viel Regen und Sturmböen nach Deutschland. Das Regengebiet zieht nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Westen nach Osten und Südosten. Auch kräftige Gewitter mit Starkregen sind möglich, wie der DWD am Dienstag in Offenbach mitteilte. Dazu kommt zunehmender Wind, im Osten und den nördlichen Mittelgebirgen muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Auch Orkanböen sind möglich.

"Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an", teilte der DWD mit. Dort bestehe ab dem späten Mittwochvormittag bis zum Abend die Gefahr von orkanartigen Böen oder Orkanböen.

Karte I: Warnung vor Sturm und Gewitter

Die Karte zeigt die Warnungen laut DWD mit roten Farbtönen für die Gefahrenstufen von Sturm und Gewitter. Lebensgefährliche Zustände werden pink dargestellt. Der Klick auf die Karte führt zum bereitstellenden Portal Wetter.de, dass wie der stern zu RTL Deutschland gehört.

Karte II: Sehen Sie live, wo Unwetter aufziehen

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Wind umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Der DWD mahnte, im Norden und Nordwesten seien Behinderungen auf Straßen und Schienen durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste wahrscheinlich. Dies gelte auch angesichts der gebietsweise erheblichen Schädigung der Bäume durch die Trockenheit, erklärte DWD-Meteorologin Sabine Krüger. Die Höchsttemperaturen liegen der Vorhersage zufolge an diesem Mittwoch bei 18 bis 22 Grad im Norden und Westen, sonst bei 22 bis 26 Grad.

Der Donnerstag wird wechselnd bewölkt, südlich der Donau gibt es noch einzelne Gewitter, wie der DWD mitteilte. Ansonsten beruhigt sich das Wetter. Mit höchstens 20 bis 28 Grad wird es wärmer. Für den Freitag sagen die Meteorologen Quellwolken und Schauer im Südosten vorher, ansonsten bleibe es sonnig und trocken bei Maximaltemperaturen von 25 bis 30 Grad.

Bilder des Tages Verbrannte Erde 1 von 103 Zurück Weiter 1 von 103 Zurück Weiter 5. Juli: In Reih und Glied London, England. Die Ballkinder sammeln sich am dritten Tag der Wimbledon Championships, dem berühmtesten Tennisturnier der Welt, im All England Lawn Tennis and Croquet Club. In der Regel bewerben sich 1000 Kinder für die spannende Aufgabe – 250 Mädchen und Jungen werden am Ende ausgewählt. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt