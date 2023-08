Diese Karten zeigen, wo es heute in Deutschland am stärksten stürmt

Im Norden Deutschlands wird am Montag vor Sturm gewarnt, vor allem an den Küsten dürfte es kräftig wehen. Karten zeigen die Wetterlage.

An Deutschlands Küsten wird es am Montag sehr stürmisch: Über der Ostsee entwickelt sich dem Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Sturmtief, das bis in die Nacht hinein vor allem im Norden des Landes für schwere, teils orkanartige Böen sorgt. Der DWD hat daher für den Norden eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auch am Alpenrand ist demnach mit stürmischen Böen zu rechnen, im Südosten an der Grenze zu Tschechien mit starkem Dauerregen. Vereinzelt können Gewitter auftreten.

Die untenstehenden Karten vermitteln einen Überblick über die Wetterlage:

Karte I: Sehen Sie live, wo es gerade stürmt

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade die stärksten Böen gibt. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Gewitter, Regen oder Schnee umgestellt werden. Auch eine Ansicht mit Unwetterwarnungen ist möglich. Sie können den Ausschnitt nach Belieben verschieben und herein oder heraus zoomen.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Karte II: Schnellste Böen des Tages

Die obenstehende Karte zeigt, wo am heutigen Tag die schnellsten Böen erwartet werden. Die Ansicht wird regelmäßig aktualisiert. Der Klick auf die Karte führt zum Portal wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört.

