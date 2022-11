Sehen Sie im Video: Hurrikan Nicole rast auf US-Ostküste zu – Evakuierungen angeordnet.









STORY: Der Tropensturm "Nicole" hat sich in der Nacht zum Donnerstag zu einem Hurrikan entwickelt und steuert nach Verwüstungen auf den Bahamas nun auf die Ostküste der USA zu. Erste Ausläufer trafen am späten Mittwoch an der Ostküste Floridas auf Land, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC am Mittwoch mit. Die Behörden ordneten Evakuierungen an. Floridas Gouverneur Ron DeSantis rief für 45 Bezirke den Notstand aus. Viele Gebäude an der Küstenlinie seien nach dem Hurrikan Ian vor sechs Wochen strukturell unsicher und bei einem erneuten Sturm unmittelbar vom Einsturz bedroht, sagte der Sheriff von Volusia County. Hier Bilder einer Hotelanlage in der Gegend, vor dem Eintreffen des sich nun nähernden Wirbelsturms. Hurrikan Ian, der am 28. September an der Golfküste Floridas wütete, verursachte Schäden in Höhe von 60 Milliarden Dollar und tötete mehr als 140 Menschen. Noch bevor Nicole die Stärke eines Hurrikans erreichte, löste der Sturm in weiten Teilen der Bahamas "umfangreiche Überschwemmungen" aus, sagte der Leiter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde. Der Wetterdienst der Bahamas verzeichnete eine Sturmflut von fast 1,2 Metern.

