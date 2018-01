Eine Kältewelle hat die USA fest im Griff und sorgte eisige Kälte, starke Winde und anhaltenden Schneefall an der US-amerikanischen Nordostküste. Millionen Menschen bibberten und frierten, in Zehntausenden Haushalten und Geschäften fiel der Strom und sogar die Heizung aus. In den US Medien wurden mehrere Todesfälle gemeldet. An großen Teilen der Ostküste gab es Blizzard-Warnungen, die Nationale Wetterbehörde meldete Windgeschwindigkeiten von über 110 Kilometern pro Stunde. Mehrere US-Bundesstaaten riefen inzwischen den Notstand aus. Viele Schulen blieben geschlossen. Tausende Flüge fielen aus. Entwarnung gibt es noch nicht. Laut den Meteorologen der Nationalen Wetterbehörde sollen zwar die Schneefälle weniger werden, doch starke Winde und eisige Temperaturen werden auch am Freitag den Bewohner der US-Ostküste zu schaffen machen. Bereits seit den Feiertagen sorgen Eiseskälte und anhaltender Schneefall in den USA für Chaos.