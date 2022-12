Mindestens 16 Menschen sollen in den USA bei wetterbedingten Autounfällen ums Leben gekommen sein. Mehr als 2500 Flüge wurden gestrichen.

Sehen Sie im Video: Schneesturm sorgt für frostige Feiertage.

Ein Schneesturm hatte am Wochenende weite Teile der Vereinigten Staaten fest im Griff. Mehr als eine halbe Million Menschen waren ohne Strom. In vielen Städten war es der kälteste Heiligabend aller Zeiten. Mutter Natur verlange den Menschen diesmal alles ab, formulierte es Kathy Hochul, Gouverneurin von New York. "Der Flughafen von Buffalo wird bis mindestens Montag geschlossen sein. Das wird leider sehr schwierig für diejenigen sein, die über Weihnachten reisen um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Auch die Straßen sind nicht sicher. Wir wurden von Wind und Sturmböen mit einer noch nie dagewesenen Stärke getroffen, fast 130 Stundenkilometer. Dazu Schnee und Schneeverwehungen. Diesmal trifft es uns hart." In Buffalo, der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates New York, herrschten am Samstag weiterhin stürmische Bedingungen. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes sollen dort bis Sonntag anderthalb Meter Schnee fallen. 16 Menschen sollen landesweit bei wetterbedingten Autounfällen ums Leben gekommen sein. Mehr als 2500 Flüge wurden gestrichen. Aufgrund des schlechten Wetters eröffneten Behörden Wärmezentren in Bibliotheken und Polizeirevieren.