Sehen Sie im Video: Wintersturm in den USA durchkreuzt Reisepläne und führt zu Stromausfällen.









STORY: Die Sichtweite im Schneetreiben war hier im in Buffalo im US-Bundesstaat New York kurz vor Weihnachten äußert beschränkt. Die Behörden verhängten ein Fahrverbot, mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen. Unmittelbar vor dem Fest waren zuletzt mehr als zwei Drittel der US-Bevölkerung von Warnungen vor einem Wintersturm betroffen. Der Nationale Wetterdienst berichtete am Freitag von einer Kälte-Front, die sich von Norden nach Süden, von den Bundesstaaten Montana bis nach Texas erstreckte und sich langsam nach Osten in Richtung Atlantikküste bewegte. Wegen des Sturms wurden in Nordamerika mehr als 4000 Flüge gestrichen. Im Süden und Osten der USA waren 1,5 Millionen Haushalte und Geschäfte ohne Strom. Am schwersten betroffen war in den USA North Carolina, wo mehr als 175.000 Kunden ohne Strom waren. Auch jenseits der Grenze in Kanada, besonders in den Provinzen Ontario und Quebec, wurde vor Stürmen gewarnt. Hier in Elmira war auf den Straßen nur schwer voranzukommen, wie das Handyvideo einer Beifahrerin zeigt.

Mehr