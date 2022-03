Mehrere Tornados haben im US-Bundesstaat Texas für massive Zerstörungen gesorgt. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes wurden mehrere Personen verletzt. Für rund 5 Millionen Menschen in den umliegenden Bundesstaaten gilt nach wie vor eine Unwetterwarnung. In der Stadt Round Rock, etwa 20 Meilen von Austin entfernt, traf ein Tornado das Haus von Terry Grondin. Er lebt hier seit mehr als 30 Jahren. "Wir versuchten zurückzukommen, aber die Straßen waren blockiert. Da bin ich hierher gerannt. Als ich mein Haus so sah, war ich am Boden zerstört. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich versuche zu erkennen, was getan werden muss, damit wir zu einem normalen Leben zurückkehren können. Mindestens eine Person wurde durch einen Tornado in New Orleans getötet. Für die Region werden weiter schwere Regenfälle und Windböen erwartet. Nach Angaben eines Versorgungsdatenanbieters waren am Dienstag rund 55.000 Menschen in Texas, Louisiana und Mississippi weiterhin ohne Strom.