Die Anzeichen für ein sonniges und sommerliches Ostern 2019 verdichten sich. "Bei frühlingshaften Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad können die Ostereier durchaus im Garten versteckt werden", so die optimistische Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nach den vergangenen, teil frostigen Nächten, bleibt es aber auch zum Wochenstart zunächst noch apriltypisch wechselhaft und wolkenreich. Bis Mittwoch rechnen die Experten vor allem im Westen und Südwesten immer wieder mit leichtem Regen. Ansonsten setzt sich die Sonne zunehmend gegen die Wolken durch.

Erst am Gründonnerstag erobert Hoch "Katharina" ganz Deutschland und beschert uns Temperaturen jenseits der 20 Grad. Entlang des Rheins können die Werte am Karfreitag oder auch am Ostersonntag sogar über die 25-Grad-Marke klettern.

Im vergangenen Jahr fiel der Ostersonntag auf den 1. April. Und vor allem in Norddeutschland meldete sich der Winter für ein paar Tage zurück. Schal und Mütze waren Ostern 2018 die wichtigsten Kleidungsstücke. "Dieses Jahr ziehen höchstens Schönwetterwolken übers Land", so der DWD.

Für Autofahrer: Hier drohen zu Ostern 2019 Staus und Behinderungen

Weniger erfreulich sind die Aussichten für alle Osterurlauber. Abgesehen von Hamburg haben alle Schüler in Deutschland Ferien. Entsprechend voll dürfte es also wieder auf den Autobahnen werden. Die längsten Staus werden für Donnerstagnachmittag und den Nachmittag des Ostermontags erwartet. Betroffen sind von der Osterreisewelle neben den Ballungsräumen Berlin, Köln, Hamburg und München alle großen Autobahnen. Besonders eng wird es hier:

A1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover

A3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Das Wetter in Deutschland im Live-Tracker

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie live verfolgen, wie sich das Wetter in Deutschland entwickelt. Standardmäßig zeigt die Karte die Temperatur in allen Teilen der Bundesrepublik an. Die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik bietet darüber hinaus aber noch mehr Anzeige-Optionen, darunter:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".