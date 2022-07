Waldbrände in Portugal, Frankreich, Deutschland. Und nicht nur da: Überall auf der Welt lodern Feuer. Mal gehören sie zum Ökosystem, mal sind sie einfach nur zerstörerisch. Diese Karte zeigt, wo überall Brände wüten.

In vielen Gegenden Europas ist es derzeit sehr heiß und sehr trocken. Analog dazu steigt in den Regionen die Waldbrandgefahr oder die Feuer sind bereits ausgebrochen. In Portugal zum Beispiel, wo zum Wochenbeginn mehr als 30 Waldbrände loderten. Auch in Frankreich und Italien kämpften Feuerwehrleute vielerorts gegen Flammen. Hierzulande gab es ebenfalls einzelne Feuer, beispielsweise in Brandenburg. Eine erneute Hitzewelle in den kommenden Tagen verstärkt das Brandrisiko noch einmal stark.

Aber nicht nur in Europa brennen die Wälder. Auf allen Kontinenten gibt es Feuer. Nicht überall künden die roten Punkte von Katastrophen: In den Savannen im südlichen Afrika brennen alljährlich trockene Gräser ab. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig Zerstörung, sondern gehört in diesem Ökosystem zum natürlichen Regenerationsprozess. Anders sieht es im Amazonas-Gebiet aus, wo etliche Feuer im Regenwald in den vergangenen Jahren etwa durch Brandrodungen entstanden sind (hier mehr zum Thema).

Waldbrände: Karte zeigt Feuer auf der ganzen Welt

Die obenstehende Karte zeigt, wo auf der Welt gerade Brandherde verortet werden. Sie können den Ausschnitt verschieben und hinein- oder herauszoomen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, gewünschte Ebenen ein- oder auszublenden.

Die Nasa dokumentiert diese Feuer und zeigt die erfassten Brände auf einer interaktiven Weltkarte. Jeder Punkt steht dabei für ein Feuer. Um die Brände zu lokalisieren, nutzt die Weltraumbehörde unter anderem verschiedene Satellitendaten und wertet diese für die Projektion auf die Weltkarte aus. So kann zum Beispiel eine sehr stark erhöhte CO 2 -Konzentration in einem Gebiet auf ein Feuer hinweisen. Das Gas Kohlenstoffmonoxid (CO 2 ) entsteht bei Verbrennungen und lässt dadurch Rückschlüsse auf Brandherde zu.

Quellen: DW, ESKP

Globale Klimafolgen Von Italien bis Indien sorgen Hitzewellen für Brände und Wassermangel – Bilder einer dramatischen Dürre 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter In Sehnde bei Hannover wächst eine Zuckerrübe auf einem Acker, der schon Trockenrisse zeigt. Die anhaltende Trockenheit macht vor allem den Bauern im Osten Niedersachsens zu schaffen. Mehr

In der Galerie: Hitzewelle in Frankreich, Waldbrände in den USA und Wasserknappheit in Indien: Rund um den Globus hinterlässt die Klimakrise immer sichtbarere Spuren. Die Bilder einer beispiellosen Trockenheit.