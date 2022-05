Am Freitag werden in Teilen Deutschlands extreme Unwetter erwartet. Karten zeigen die Prognose und wo gerade Gewitter über Deutschland toben.

Nachdem am Donnerstag bereits Unwetter übers Land tobten, ist in vielen Teilen Deutschlands auch am Freitag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) extremes Unwetter wahrscheinlich. Es ist ab dem Nachmittag mit Gewitter, Hagel und Sturm zu rechnen, möglicherweise auch mit Orkanböen oder sogar Tornados. Im Extremfall sind örtlich sehr starke Regenfälle zu erwarten. Besonders in Teilen von NRW, dem nördlichen Rheinland-Pfalz bis hin nach Brandenburg und Sachsen werden demnach heftige Unwetter erwartet – siehe dazu auch die Karten unten im Artikel.

Auch die sogenannten Superzellen sind möglich. Als Superzelle wird eine riesige Gewitterwolke mit starken Aufwinden bezeichnet, in deren Zentrum sich ein rotierender Wirbel befindet, der sich zu einem Tornado auswachsen kann. Eine Vorhersage von Tornados ist jedoch in der Regel nur Minuten vorher möglich (lesen Sie dazu auch ein Interview mit einem Tornado-Experten), bei Gewittern immerhin einige Stunden vorher.

Am Donnerstagabend hieß es noch, vielerorts könnte die höchste amtliche Unwetter-Warnstufe 4 ausgerufen werden. Stufe 4 kann Lebensgefahr bedeuten. Bei einer solchen amtlichen Warnung rät der DWD dazu, sich gemeinhin vorsichtig zu verhalten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Karte I: Sehen Sie live, wo gerade Gewitter aufziehen

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Karte II: So ist die Prognose für Freitag

Die obenstehende Karte zeigt wiederum die Prognose für Freitag, 20. Mai. Per Klick auf die Karte gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".

