Die statistischen Chancen auf Weiße Weihnachten sind in Deutschland fast immer mau. Eine Karte zeigt, wie die Schneeprognose in diesem Jahr ausfällt.

Weiße Weihnachten gehören für viele Menschen zum romantisch-verklärten Idealbild. Der Bick in die Statistik zeigt jedoch: Schnee zu den Festtagen war auch in den vergangenen Jahrzehnten keineswegs die Regel, sondern an den meisten Orten in Deutschland die Ausnahme. Sowie etwa im Jahr 2010, als es schon früh im Dezember mit Schnee bis ins Flachland losging und zu Weihnachten noch einmal eine ordentliche Ladung nachfiel. Aber wie gesagt: Die Ausnahme. Lediglich in höheren Lagen, etwa am Alpenrand, breitet sich die weiße Decke an Heiligabend oder den Feiertagen einigermaßen verlässlich aus. Im Rest des Landes herrschen traditionell eher grüne, braune oder - in der Stadt - graue Weihnachten vor.

Der erste Schnee zum Jahresende fällt zwar laut Deutschem Wetterdienst (DWD) oft bereits Ende November und dann noch einmal Mitte Dezember, jeweils danach wird es in der Regel aber wieder milder. Zum Fest stellt sich dann Jahr für Jahr einigermaßen verlässlich das sogenannte Weihnachtstauwetter ein, bedingt durch milde atlantische Luft von Westen.

RTL-Meteorologe Christian Häckl sieht - Stand Freitagmorgen - eher eine Wetterlage, die gegen Weiße Weihnachten arbeitet. "Das kräftige Hoch verlagert seinen Kern für weiße Weihnachten wohl eher zu weit in den Norden. Das öffnet die Tür für die Tiefdruckgebiete, die aus Westen anrauschen und uns in Deutschland eher mildes und nasses Wetter bringen", sagt er dem Portal "Wetter.de".

Entsprechend fällt die Schneeprognose zu Weihnachten aus, wie die unten angeführten Grafiken zeigen.

So sind die Prognosen für Weiße Weihnacht an Heiligabend und den Feiertagen

Ganz abschreiben will der Meteorologe Weiße Weihnachten dem Bericht zufolge allerdings noch nicht. Stand jetzt wird das Fest allerdings in den meisten Orten Deutschlands wieder eher grün, grau oder braun.

Es bleibt Winterfreunden wohl zunächst nur der wehmütige Blick zurück auf das erste Adventswochenende (siehe Galerie unten) - und natürlich die Hoffnung auf den Januar und Februar. Der Winter ist noch lang.

Quellen: "Wetter.de", DWD