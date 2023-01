Sonnenanbeter genießen das schöne Wetter und die Sonne in Baden-Württemberg, was 2022 das sonnigste Bundesland war

von Jessica Kröll Mehr als 2020 Sonnenstunden bescherte uns das vergangene Jahr. Soviel wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Der sonnigste Ort war eine Stadt in Baden-Württemberg.

Auch wenn man es derzeit angesichts der andauernden Niederschläge kaum glauben kann, aber: Im vergangenen Jahr gab es soviel Sonnenstunden wie noch nie. 2024,1 Stunden – so lange schien die Sonne im vergangenen Jahr im deutschlandweiten Flächenmittel.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, war 2022 in Deutschland das sonnigste Jahr seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahre 1951, also seit mindestens 72 Jahren. Im Schnitt schien die Sonne eine Stunde und 19 Minuten pro Tag und lag damit 31,1 Prozent über dem Jahressoll. Gemessen an der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 mit 1544 Sonnenstunden machte die Sonne stolze 480 Überstunden.

Wetter in Deutschland: Trend geht zu mehr Sonnenschein

Laut Wetterexperten zeigt sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ein Trend hin zu mehr Sonnenschein. Betrachtet man beispielsweise nur das vergangene Jahrzehnt (2011 bis 2020), dann lachte in dieser Periode die Sonne sogar durchschnittlich 1734 Stunden vom Himmel. Zum Vergleich: Im sonnenärmsten Jahr 1977 zeigte sich die Sonne in Deutschland gerade einmal 1362 Stunden am Himmel, was nur etwa zwei Drittel der Sonnenscheindauer von 2022 entspricht.

Damit führt das Jahr 2022 die Top 5 der sonnenstärksten Jahre an:

Platz Jahr Sonnenstunden 1 2022 2024,1 2 2018 2015,4 3 2003 2013,7 4 1959 1984 5 2020 1896

Was die Bundesländer angeht, so schien die Sonne am häufigsten im Südwesten und Süden, also in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und in Bayern. Seltener schien die Sonne hingegen im Norden und Nordwesten, wie in Schleswig-Holstein in Niedersachsen, aber auch in Thüringen. Das sonnigste Bundesland war Baden-Württemberg mit 2176,3 Sonnenstunden. Das "sonnenärmste" Bundesland war Schleswig-Holstein mit 1933,9 Sonnenstunden.

Der sonnigste Ort war Rheinfelden im äußersten Südwesten Baden-Württembergs mit unglaublichen 2355 Sonnenstunden. Dort schien die Sonne im Schnitt 6 Stunden und 27 Minuten pro Tag. Fast 700 Stunden weniger ließ sie sich am sonnenärmsten Ort Glücksburg-Meierwik bei Flensburg blicken. Dort schien sie nur insgesamt 1663 Stunden, also 5 Stunden und 33 Minuten pro Tag.

Quelle:Deutscher Wetterdienst