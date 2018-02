Klirrende Kälte außen rum, doch das dampfende Nass lockte am Montag so einige Wasserraten ins Münchner Freibad. In dem Stadionbecken herrschen gemütliche 28 Grad, ein Wärmetraum bei den aktuellen Minustemperaturen. Oder, in den Worten eines Badegasts: O-Ton: "So schön ist es da, kann es nur empfehlen, geil." Diese positive Wahrnehmung in Sachen Kälte teilen derzeit sicher einige, viele aber auch nicht. Die arktische Wetterlage, beeinflusst von einem Hoch über Nordeuropa, brachte zu Wochenbeginn bundesweit Sonne und Wolken - gepaart mit verbreitetem Dauerfrost. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes waren im Nordosten, und da besonders in Ostseenähe, deutliche Schneefälle möglich. Ein eisiger Wind lässt die gefühlten Temperaturen zudem noch weiter in den Keller sinken, als es das Thermometer anzeigt. In Mittelgebirgs- und Alpentälern könnte in der Nacht die minus 20-Grad-Marke geknackt werden. Auch am Dienstag bleibt es laut DWD "hochwinterlich kalt". Das Eisstockschießen am Nymphenburger Schloss kann also erst einmal munter weitergehen.