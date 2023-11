Das Wetter schwenkt um: In einigen Teilen Deutschlands hält nach einem langen Sommer und einem milden Herbst nun der Winter Einzug. Die untenstehenden Karten zeigen, wo Schnee fällt.

Bereits am Wochenende sorgten Glätte und Schneematsch für zahlreiche Unfälle in Deutschland. Und auch zum Wochenbeginn müssen weite Teile des Landes mit winterlichen Wetterbedingungen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einigen Teilen Deutschlands für Montag vor gefrorener Nässe und Neuschnee samt Glätte. So muss laut DWD-Warnlagebericht vom Montagvormittag mit starkem Schneefall in den zentralen Mittelgebirgen gerechnet werden. Gebietsweise gebe es zudem Schneefall in der Mitte und im Süden Deutschlands und Dauerregen im Westen. Gebietsweise sei mit leichtem Frost und Glätte zu rechnen. Im Schwarzwald und an der Nordseeküste werde es dagegen stürmisch. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag laut DWD bei null bis sechs Grad, am Dienstag ist es mit minus zwei bis plus vier Grad kühler.

"Es deutet sich auch weiterhin an, dass es sich bei der aktuellen Witterungsphase um eine längere winterliche Episode handelt", erklärte, erklärte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch am Sonntag gegenüber der Deutschen Presseagentur. Im morgendlichen Berufsverkehr sollten Probleme durch Schnee, Eis und Glätte einkalkuliert werden, mahnte der DWD.

Die untenstehenden Karten bilden das aktuelle Wettergeschehen ab.

Wetterkarte I: Regen, Hagel, Schnee: Aktuelle Niederschlagsarten in Deutschland

Die untenstehende Karte zeigt farblich unterscheidbar die aktuellen Niederschlagsarten. Abgebildet werden dabei Blitzeis, Graupel, Hagel, Regen, Schnee und Schneeregen.

Bereitgestellt wird die Karte vom Portal wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört.

Wetterkarte II: Wo es gerade regnet oder schneit

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo gerade Niederschlag fällt. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise die Temperatur oder Wind umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen:DWD, mit DPA

Schneefall am Wochenende Deutschland wird zum Winteridyll 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Mit einer Überraschung begann der Samstag in den höheren Teilen Deutschlands. Diese Autofaherin in München (Bayern) musste ihr Auto erst einmal vom Schnee befreien, bevor sie losfahren konnte Mehr

In der Galerie: Einen Monat vor Weihnachten hielt der Winter Einzug in Deutschland. Zumindest oberhalb von 600 Metern liegt Schnee – und das wussten gerade am Wochenende viele zu genießen.