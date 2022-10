Nein, das sind keine Archiv-Aufnahmen. Diese Bilder sind am 28. Oktober entstanden. Gedreht wurde im Sommerbad Kreuzberg, dem Prinzenbad in Berlin. Wegen des milden Herbstes mit Temperaturen von über 20 Grad hat das Sommerbad die Saison verlängert. Bis einschließlich 4. November können Unerschrockene hier noch ihre Bahnen ziehen. "Super, ich finde es richtig gut. Zumal wir ja Glück haben mit dem Wetter. Und morgens noch Schwimmen zu gehen, ist einfach herrlich." "Ja, also die 16 Grad, die online angegeben wurden, habe ich ein bisschen unterschätzt. Es fühlt sich sehr, sehr kalt an, am Anfang. Aber nach ein, zwei Bahnen hat man sich eigentlich auch schon daran gewöhnt." Karsten Brand ist Meteorologe bei Donnerwetter.de. Und erklärt, warum ist derzeit so ungewöhnlich warm in Deutschland ist. "Zwei Gründe. Der erste Grund ist sicherlich, dass wir generell steigende Temperaturen durch den Klimawandel haben. Aber das ist es nicht nur. Wir haben im Augenblick eine ungewöhnliche Situation, wochenlang Südwestwind, das heißt, die Warmluft kommt mit einer starken Strömung zu uns hier nach Mitteleuropa heran. Und diese ungewöhnliche Wetterkonstellation sorgt dann für diese extrem warmen Temperaturen, also für diesen Oktobersommer." Insgesamt sei der Oktober in diesem Jahr so warm wie noch nie gewesen, sagt Brand: "Ist historisch und dieser Begriff, den benutzen wir Meteorologen schon sehr vorsichtig ist. Also der ist so warm der Oktober wie sonst eigentlich nur ein Mai, also 14,15 Grad im Durchschnitt. Und das hatten wir noch nie gehabt in der Geschichte der ... in der Meteorologiegeschichte im Oktober." Am Wochenende soll es erst einmal warm bleiben. Erst mit dem November gehen die Temperaturen wieder etwas zurück. Im Vergleich zu den letzten Jahren bleibe es aber warm, so die Vorhersagen.