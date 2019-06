Dachdecker sind Dank ihrer Arbeit in der Regel der Sonne ein kleines Stückchen näher. Doch das ist an heißen Tagen, wie diesen vermutlich eher ein Last als eine Freude. Auch wenn die Arbeiter durch ihrer Erfahrung bereits so einiges gewohnt sind, wie Sven Neumann am Dienstag in Gross-Gerau bestätigt: "Also mittlerweile, wir machen das ja schon jahrelang, man gewöhnt sich dran und weiß, wie man dagegen ankämpfen kann. Sonnenspray, Wasser, viel trinken, ab und zu mal in den Schatten, mal eine Raucherpause machen oder so. Es geht. Es gibt da Schlimmeres." Schlimmeres, davon könnte Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetter Dienst, berichten. Denn dort geht man davon aus, dass der bisherige Juni-Hitzerekord von 38,2 Grad im Jahr 1947 vermutlich am Mittwoch überboten werden könnte: "Wir erwarten neue Rekorde, zumindest für den Monat Juni. Wir sind ja noch im Juni und das ist normalerweise nicht der heißeste Monat. Den haben wir immer im Juli und August, da haben wir die höchsten Werte im Mittel. Und jetzt liegen wir einen Monat vornedran und das ist ungewöhnlich, dass wir Ende Juni schon so heiße Temperaturen haben und der Juni-Rekord, bisher 38,2 Grad in Frankfurt Westend, 1947 aufgestellt, der wird morgen wahrscheinlich in mehreren Orten in Deutschland überboten werden." Den Prognosen zufolge soll es im Süden heiß bleiben, im Norden hingegen kühler. Also, wer der Hitze entfliehen mag, der könnte zum Beispiel nach Hamburg fahren, da wird es am Donnerstag nur noch um die 20 Grad werden. Im Rest des Landes rechnet der DWD mit einer langanhaltenden Hitzeperiode, vor allem aber im Süden Deutschlands.