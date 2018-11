Den Begriff "Nordic Walking" konnten diese Spaziergänger in Bayern am Dienstag wörtlich nehmen. Im Süden Deutschlands hat der Winter Einzug gehalten. Leichter Schneefall überzog die Landschaft am Heimstettener See östlich von München mit einem weißen Flaum. Den Freizeitsportlern dort gefiel es a. "Der erste Schnee ist immer wunderschön, weil alles so schön weiß und noch sauber ist, aber dann, wenn es matschig wird in der Stadt, ist es nicht mehr so lustig" "Wunderbar, und Sport kann man immer machen, und wenn es weiß ist und schneit, ist es noch mal so schön." "Der Schnee ist wunderbar, erinnert an die Kindheit. Die Brille läuft an, das ist nicht so angenehm, aber ansonsten passt alles, wunderschön. Gerade auch hier am See ist es immer so schön." Der Deutsche Wetterdienst hat für den Süden Neuschneemengen von 1 bis 5 cm vorhergesagt, im Bayerischen Wald und im Alpenvorland können es bis zu 10 cm werden. Gebietsweise muss zudem in Süddeutschland und in den Höhenlagen der östlichen Mittelgebirge mit Glatteis durch überfrierende Nässe gerechnet werden