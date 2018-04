Sonne satt soll es am Wochenende in weiten Teilen Deutschlands geben. Am Freitag waren vielerorts die Straßencafes bereits am Vormittag gut besucht - etwa in Frankfurt-Bornheim. Passanten zeigten sich entsprechend in sonniger Laune: O-TON PASSANT STEFAN HAID ("Also, ich freue mich natürlich, aber so ganz glaube ich noch nicht dran, weil ich die Regenjacke noch angezogen habe heute, aber die ziehe ich gleich aus und drunter ist schon das kurze T-Shirt.") O-TON PASSANT MICHAEL DRUENER ("Durch dieses schöne Wetter steigt die Motivation rauszugehen und Freunde zu treffen, ins Cafe zu gehen, die Leute kommen raus, man sieht es ja.") O-TON PASSANTIN CHARLOTTE POVEL ("Ist total super, wir freuen uns total, wir werden den Tag in der Sonne verbringen, Kaffee trinken und einfach genießen.") Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Wochenende vereinzelt sogar Temperaturen bis 25 Grad Celsius möglich, wie DWD-Meteorologin in Offenbach sagt: O-Ton: ("Das ist in ganz Deutschland ein schönes Wochenende in der Tat, wörtlich zu nehmen. Die Sonne scheint vom fast blauen Himmel, lediglich im Westen gibt es ein paar Wolken, aber auch da ist es warm. Aktivitäten im Freien jeder Art sind möglich, außer Skifahren vielleicht, da müsste man schon ganz weit hoch in die Berge, aber ansonsten Hobbygärtnern, Fahrrad fahren, draußen lümmeln, vielleicht auch ein Eis essen.") Die Meteorologin weist zugleich darauf hin, dass die Sonne schon so kräftig scheine, dass man auf entsprechenden Sonnenschutz für die Haut achten solle. Nach dem langen, kalten und eher trüben Winter müsse sich die Haut nun erst wieder langsam an den Sonnenschein gewöhnen, und da sei Sonnenschutz durchaus empfehlenswert.