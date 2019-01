Am Dienstag gab es in Bayern für die von Schneemassen besonders betroffenen Gegenden ein wenig Entspannung. Schliersee zum Beispiel liegt im Landkreis Miesbach, wo am Montag der Katastrophenfall ausgerufen worden war. Der Bürgermeister der Gemeinde Schliersee, Franz Schnitzenbaumer von der CSU, sagte, problematisch sei allerdings, dass der Schnee sehr nass sei, was die Handhabung erschwere. Dadurch komme es zu sogenanntem Schneebruch, sagte Schnitzenbaumer. "Wir sind darauf vorbereitet. Unsere Leute sind im Einsatz. Sie sehen ja jetzt, die Gehwege sind alle frei, die Straßen sind frei. Wir haben die Dinge, die auf uns zukommen können, in Beobachtung. Wir haben auch im Skigebiet, wo Loipen sind, die Bäume ein bisschen freigeschnitten und geschaut, wo die Schneelasten sind, wo Gefahren sind, das haben wir ein bisschen im Auge. Und wir beobachten das jetzt sehr gut und schauen wir mal, wenn morgen Lawinengefahr wäre, dann müssen wir halt punktuell sprengen. Aber für uns, ich sage jetzt mal - wir sind im Alpenraum - und früher hat es Winter gegeben, da hat es deutlich mehr Schnee gegeben als jetzt." Doch schon in der Nacht zum Mittwoch werden weitere Schneefälle erwartet. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst sagen für den äußersten Süden Deutschlands Neuschneemengen bis zu 50 Zentimetern voraus, in manchen Lagen sogar bis zu 90 Zentimetern. Dabei sinkt die Schneefallgrenze und der Wind frischt auf, so dass es sogar zu Orkanböen kommen kann. Vor allem in den Alpen könnte es dabei zu heftigen Schneeverwehungen kommen.