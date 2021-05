Bestes Sommerwetter in Berlin, am Sonntag bei Temperaturen um die 25 Grad. Eine gute Gelegenheit für das Team vom Corona -Bike, seine Schnelltests unter die Leute zu bringen. "Es gibt immer Leute, die es dann nicht so toll finden oder sowas, aber im Regelfall, mit denen diskutiert man dann auch gar nicht so wirklich. Die gehen dann direkt weiter. Und sonst richtig geil, die meisten kommen wirklich hierhin uns sagen richtig coole Sache, macht weiter. Und so macht es richtig Spaß weiterzumachen, weil es eine gute Resonanz darauf gibt und die Leute auch richtig Bock darauf haben. Find ich gut, auf jeden Fall." "Ich mache seit einer Weile schon, seit dem es das eigentlich für alle gibt, versuche ich ein Mal in der Woche einen Test zu machen. Weil ich auch ein paar empfindliche Personen in meinem Umkreis habe und denke, einfach ein Mal testen die Woche und schon hat man seinen Beitrag geleistet." Auch in Heidelberg zogen die sommerlichen Temperaturen die Menschen ins Freie. "Wunderbar, dass man raus kann, dass mal warm ist. Und vor allem auch mit der Familie zusammen sein, das ist das Wichtigste." "Ja, traumhaft schön, besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Am Muttertag Sonnenschein pur und wir Frauen geniessen hier draussen die Sonne." "Wir kommen von Mannheim, wir haben die Inzidenz 126. Dann haben wir gehört in Heidelberg sind es nur 60. Und da haben wir uns drauf verlassen und sind jetzt hierher gekommen. Wir haben auch die Polizei gefragt wegen der Maske. Da sagt er, nein, nein, sie dürfen Abstand halten von ein Meter fünfzig ohne Maske und vier Personen Haushalt. Das ist in Mannheim nicht der Fall." Seit Sonntag können sich Geimpfte und Corona-Genesene über alte Freiheiten freuen. So entfällt für sie die nächtliche Ausgangssperre und die zahlenmäßige Beschränkung bei Treffen mit Freunden und Familie.