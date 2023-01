von Tibor Martini Verständlich, wenn man bei diesem Anblick zuerst an Photoshop denkt: Eine Wolke, die wie ein Auge aussieht, durch den Sonnenuntergang rosa gefärbt. Doch: Sie ist tatsächlich echt.

Manche erkennen in der rosa Wolke ein Auge, für andere sieht sie wie ein Ufo aus. Klar ist: Die meisten Menschen haben so eine Wolke wie im türkischen Bursa noch nie gesehen und reagieren dementsprechend überrascht auf die Fotos.

Obwohl die Wolke wie von einem anderen Stern – oder wie schlecht per Bildbearbeitung eingefügt – aussieht: Photoshop oder außerirdische Kräfte waren hier nicht am Werk. Stattdessen haben Metereologen eine ganz einfache und unspektakuläre Erklärung für das ungewöhnliche Wolken-Gebilde.

So sollen die sogenannten "Linsen-Wolken" laut "Washington Post" vor allem in Gebieten entstehen, in denen es geschichtete Umgebungen gibt oder in der die Atmosphäre aus anderen Gründen geschichtet ist und in denen gleichzeitig Hindernisse am Boden den Fluß der Luftmassen durcheinanderbringen. In Bursa ist das der Fall: Der türkische Ort befindet sich an den Ausläufern des mehr als 8.000 Meter hohen Bergs Uludağ.

Wolke entstand durch meteorologisches Phänomen

Der Uludağ funktioniert an diesem Ort quasi wie ein Spoiler für die Luftmassen über Bursa: Während die oberen Luftschichten sich normal und parallel zum Boden bewegen, drücken die Ausläufer des Uludağ die bodennahe, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft nach oben, wo sie dann abkühlt und eine Wolke bildet. Durch die Kombination aus oberen Luftschichten und von unten durchstoßenden Winden entsteht dabei das spektakuläre Wolkengebilde.

Häufig sind solche Wolkengebilde unter anderem im Westen der USA, wo die feuchte Luft über dem Pazifik mit den Gebirgsketten der Rocky Mountains zusammentrifft. Hier gab es im Norden Kaliforniens schon 2020 ein ähnliches Foto, das ebenfalls viele Menschen begeisterte.

Eine ähnliche Wolke im Norden Kaliforniens. © Paul Zerr/Shasta-Trinity National Forest

Im Fall der Wolke in Bursa kam die richtige Tageszeit hinzu, durch die die Wolke im Sonnenuntergang noch beeindruckender aussah.

Quellen: "Washington Post", BBC