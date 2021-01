Berlin, Leipzig, 03.01.21: Zum Wochenstart erwartet die Menschen in Deutschland Schnee und Regen . Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes beschert uns das Tief "Lisa" am Sonntag und zum Wochenstart noch etwas Winterwetter. Der Himmel über Deutschland bleibt bewölkt. In der Mitte des Landes kann es schneien, im Norden regnen, im Süden bleibt es meist trocken. In der Hauptstadt bildete sich bis zum Mittag eine geschlossene Schneedecke. Doch schon am Nachmittag begann der Schnee zu tauen. In Leipzig nutzten Kinder die weiße Pracht und bauten die ersten Schneemänner des neuen Jahres. Das nasskalte Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad kann es je nach Region schneien oder regnen.