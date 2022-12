Sehen Sie im Video: Trotz Wintereinbruch – keine Hoffnung auf weiße Weihnachten.









STORY: Diejenigen, die am Donnerstag im Taunus in Hessen unterwegs waren, konnten sich über eine traumhafte Winterlandschaft freuen. Bei strahlendem Sonnenschein glitzerten die Eiskristalle, der gefallene Schnee lud zu Spaziergängen und anderen Aktivitäten ein. Angesichts dieser Bilder fragen sich viele, wie denn wohl das Wetter über die Weihnachtstage wird. Kann man sich gar auf eine weiße Weihnacht freuen? Andrea Friedrich (DWD): "Ja leider wohl nicht, denn pünktlich nächste Woche, ab Montag kommt das berühmte Weihnachts-Tauwetter. Bis Sonntag haben wir noch Frost, sogar Dauerfrost in weiten Teilen Deutschlands. Aber nächste Woche dreht die Windströmung auf West, Südwest und dann kommt milde Luft zu uns und wir erwarten am Dienstag, Mittwoch sogar im Westen Deutschlands Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad. Da wird der Schnee wirklich komplett wegschmelzen.” In Anbetracht der steigenden Energiepreise fragen sich auch viele, wie kalt dieser Winter eigentlich werden wird. Auch dafür hat der deutsche Wetterdienst eine Prognose: "Ja, wir hatten im November noch eine Trend-Prognose, wir machen immer Jahreszeiten-Prognosen für den Winter. Da sah es noch so aus, dass der komplette Winter in Deutschland bis Ende Februar 0,5 bis 1 Grad wärmer ausfallen soll. Jetzt haben wir eine neue Berechnung von Anfang Dezember. Danach soll sogar der Winter im Nordosten Deutschlands leicht zu kalt sein, in der Mitte und im Süden etwa normal, das heißt so wie in den letzten 20 Jahren. Also das heißt, dass man sich doch noch auf einige Heizperioden oder Heizkosten einstellen muss. Aber es spricht momentan nichts dafür, dass wir einen klirrend kalten Winter bis Februar kriegen. Das ist in den Vorhersagen momentan nicht zu sehen.” Und noch dieses: Der derzeitige Wintereinbruch hat natürlich auch seine Schattenseiten: Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Freitag vor Gefahren durch Glatteis und überfrierende Nässe in Süddeutschland.

