Die Aufnahmen eines Filmstudenten zeigen die schöne und erfreuliche Seite des Wintereinbruchs in Rom. Unterlegt mit Musik, veranstalten gut gelaunte Menschen Schneeballschlachten am berühmten Kolosseum, tollen herum, haben Spaß. Doch der stärkste Schneefall seit sechs Jahren legte gleichzeitig Teile der römischen Infrastruktur lahm. Das betraf unter anderem den öffentlichen Transport, diverse Einrichtungen blieben geschlossen. Selbst die Armee wurde zur Hilfe gerufen, um die Straßen freizuräumen. Eingeschneite Autos und eine von einer weißen Decke überzogene Landschaft boten die Videos aus Ajaccio vom Dienstag. Kein Allerweltsanblick in der Hauptstadt der Mittelmeerinsel Korsika. Schnee in Südeuropa - Kältehoch "Hartmut" wirkt sich direkt oder indirekt auf den ganzen Kontinent aus. In vielen Regionen herrschen die niedrigsten Temperaturen seit Jahren, und die Kältewelle könnte noch etwas andauern. Das europäische Winter-Intermezzo führte auch am Dienstag zu Zug- und Flugausfällen, Problemen auf den Straßen, Schulen öffneten mancherorts gar nicht erst. Aber wie bei diesem Mann in der Nähe von Assisi brach sich hier und da eben auch die Freude Bahn über den unerwarteten Schnee.