Am bayerischen Tegernsee trug selbst der Hund am Donnerstag einen Bart aus Schnee. Diese weiße Pracht, die sich viele zu Weihnachten erhofften, ist mit Blick auf den anstehenden Jahreswechsel allerdings kein Modell für den Rest des Landes, weiß Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst. O-Ton: "Wir hatten jetzt ja leider wieder mal ein ausgeprägtes Weihnachts-Tauwetter, wobei der Winter auch gar nicht so recht in Gang kam in diesem Jahr. Und wir haben jetzt auch wieder die typische Westwetterlage: mild, windig bis stürmisch im Bergland und an der See. Dazu Niederschläge, besonders jetzt im Stau des Berglandes, in den Alpen und im Schwarzwald. Dort sind auch Unwetterwarnungen geschaltet für morgen bis Sonntag. Und so geht das auch ins neue Jahr hinein. Es bleibt unbeständig, windig und relativ mild." Relativ mild, das bedeute für den Silvestertag Temperaturen von rund acht Grad im Nordosten und bis zu 18 Grad im Südwesten. O-Ton: "Da kann man sich auch fast im Hemde hinstellen und dann seine Böller und Raketen loslassen. Ansonsten muss man halt gucken, dass es nicht zu windig wird und dass man sich entsprechend anzieht in der Silvesternacht, ja, das ist das A und O. Ansonsten eben leider keine ruhige und beschauliche, klare Silvesternacht." Im vergangenen Jahr ging beim Wetter so einiges. Auf den ersten Blick unspektakulär, sei aber alles drin gewesen, so der Meteorologe. Mit relativ viel Niederschlag am Alpenrand und heftigen Sommer-Regenfällen im Berlin, sei die bundesweite Bilanz auf diesem Gebiet sozusagen querbeet gewesen. Sieben Stürme wurden gezählt, klimatologisch sei es 2017 eher warm gewesen. Das Wetter für 2018 kann natürlich noch nicht wirklich vorhergesagt werden, doch mit Extremen sei erneut zu rechnen. O-Ton: "Wir werden sicherlich heftige Gewitter haben im Sommer. Wir werden ein paar Stürme haben, wir werden trockene und heiße Phasen haben. Es hat auch damit zu tun, dass wir sensitiver geworden sind für Wetter, Witterung und Klima. Das hat damit zu tun, dass wir alle Internet haben, dass wir heute sehr viel mitbekommen und auch alles quasi mitschneiden können, was um uns herum geschieht. Und ich denke, da wird es noch die eine oder andere eindrucksvolle Überraschung geben." Wie auch immer das Wetter wird, als ein Jahr voller möglicher Überraschungen, so kann man 2018 natürlich sowieso angehen.