Die Sturmtiefs "Dragi" und "Eberhard" sorgen für ein ein stürmisches Wochenende in großen Teilen Deutschlands. Vor allem in der Mitte und im Süden des Landes kam es zu Beeinträchtigungen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, fegte "Eberhard" am Sonntag teils mit Windstärke zwölf über Nordrhein-Westfalen hinweg. In Bayern wurde die Partie der Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden abgesagt. In Nordrhein-Westfalen stellte die Bahn am Nachmittag den kompletten Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs ein. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Fahrgästen angeboten, am Sonntag geplante Reisen kostenfrei zu stornieren.

Noch bis zum Sonntagabend um 20 Uhr gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe des DWD. Bei den erwarteten Windgeschwindigkeiten könnten Bäume entwurzelt werden und Ziegel von den Dächern fallen. Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen, in Duisburg wurde im Binnenhafen ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete teilweise im Rhein. Der Schiffsverkehr wurde umgeleitet.

Wetter live: Sehen Sie, wo es gerade stürmt

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmt. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Drücken Sie auf den "Play"-Button unten links, um die Prognose im Zeitraffer zu sehen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene umgestellt werden, etwa von Regen auf Temperatur oder Wind. Ein Klick in die Karte zeigt den Wert für den gewählten Punkt.

Bereitgestellt wird der Service von "Windy.com". Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Weitere aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es beim DWD.