Wetter im Oktober: nass-mild mit "sommerlichen Nuancen"

Vom goldenen Oktober konnte man in diesem Jahr in Teilen Deutschlands nur träumen. An der Nordsee gab es kaum einen regenfreien Tag. Andernorts war das Wetter lange noch richtig sommerlich.

Der Oktober 2023 war nach einer ersten Bilanz in Deutschland außergewöhnlich nass und im Vergleich sehr mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach vom regenreichsten Oktober seit 2002. Der DWD registrierte mit rund 100 Litern pro Quadratmeter knapp 80 Prozent mehr Niederschlag als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Insgesamt reiht sich der Monat laut DWD ein in die fünf wärmsten Oktober seit Messbeginn im Jahr 1881.

Wetter im Oktober: Rekordverdächtig nass im Norden

Im Nordsee-Umfeld gab es nur wenige trockene Tage, erklärte der DWD nach Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen. Mit Monatsmengen von örtlich über 200 Litern pro Quadratmeter sei es dort sogar rekordverdächtig nass gewesen. Ab der Monatsmitte regnete es auch vermehrt in der Mitte und im Süden.

Die Tageshöchstmenge an Regen meldete Dornum in Ostfriesland am 11. Oktober mit 50,7 Litern pro Quadratmeter. In Bayern, dem trockensten Bundesland, betrug der Monatswert 66 Liter.

Außer einem kurzen "Kälteschock" mit leichten Nachtfrösten war der Oktober laut DWD zudem deutlich zu mild. Der DWD registrierte "sommerliche Nuancen", vor allem in der ersten Monatshälfte: Rheinfelden und Müllheim im Oberrheingraben meldeten am 13. Oktober nochmals 30,1 Grad. Auch nachts gab es Werte, wie sie sonst nur im Sommerhalbjahr erreicht werden. Die Vegetation habe sich nur zögerlich Richtung Herbst orientiert, stellte der Wetterdienst fest.

"Tiefs fühlen sich pudelwohl über Deutschland"

Mit Wind, Wolken und Regen geht der Oktober an diesem Dienstag zu Ende, wie der DWD vorhersagte. "Tiefs scheinen sich aktuell pudelwohl über Deutschland zu fühlen", erklärte Meteorologe Robert Hausen. Tief "Cord" bringt bundesweit teils kräftige Regenfälle, die Schneefallgrenze in den Alpen sinkt auf rund 1500 Meter ab. Dazu bleibt es vergleichsweise mild mit Höchsttemperaturen bis 16 Grad – außer im äußersten Norden, wo in der Nacht zum Mittwoch leichter Frost möglich ist. Zu Novemberbeginn am Mittwoch zieht Tief "Dieter" heran, am Wetter ändert das aber nichts.