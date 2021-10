Ein Mann steht in Bremerhaven an der Kaimauer während einer Sturmflut. Tief "Ignatz" dürfte die erste herbstliche Sturmlage mit sich bringen, so die DWD-Meteorologen. (Archivbild)

Wetter in Deutschland Tief "Ignatz" bringt den ersten Herbssturm – Karte zeigt, wo es am windigsten ist

Erst warm, dann stürmisch – mit diesem Wettermix rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) an den kommenden Tagen. Tief "Ignatz" sorgt für schwere Sturmböen. Eine interaktive Karte zeigt die Prognose bei Ihnen vor Ort.

Es wird stürmisch in Deutschland. Tief "Ignatz" bringt die ersten Herbststürme. Doch es sorgt zunächst auch für ungewöhnlich subtropische Luft. Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen am Mittwoch mit Temperaturen von mehr als 20 Grad im Süden und in der Mitte Deutschland. An den Alpen ist lokal sogar noch ein Sommertag mit Temperaturen von 25 Grad möglich. Allerdings trübt Regen das Gesamtbild.

Im Harz werden am Mittwoch stürmische Böen erwartet. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, sei vor allem in höheren Lagen mit starken Böen zu rechnen. Auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet. Laut DWD sorgt eine starke Südwestströmung auch im weiteren Tagesverlauf für stürmisches Wetter im Harz. Für die Nacht zum Donnerstag wird eine kurze Ruhephase vorhergesagt. Danach sei auch am Donnerstagvormittag mit Sturmböen im Harzumfeld und Orkanböen auf dem Brocken zu rechnen.

Wetter in Deutschland: Tief "Ignatz" sorgt für Sturm

In der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag selbst könnte "Ignatz" dann für schwere Sturmböen sorgen, auch vereinzelte orkanartige Böen werden nicht ausgeschlossen. Das sogenannte Hauptwindfeld erreicht den Westen Deutschlands in der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag und breitet sich laut Prognose bis zum Donnerstagmorgen bis in die Mitte und auf den Südwesten Deutschlands aus. In den Vormittagsstunden des Donnerstags erfasst der Sturm den Osten und Südosten des Landes, am Nachmittag den Norden. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei 12 bis 16 Grad, im Südosten sind noch vereinzelt Höchstwerte von 18 Grad möglich.

Live-Karte: Sehen Sie, wo es in Deutschland gerade am stärksten stürmt

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders stürmisch ist. Darüber hinaus können Sie über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es auch beim Deutschen Wetterdienst.

Quellen: windy.com