Die schönen Tagen scheinen gezählt. Denn was das Wetter angeht, wird es wieder deutlich kühler und schmuddeliger. Zum Wochenende kehrt sogar der Winter nochmal zurück.

Eben noch herrschte Aufbruchsstimmung. Fenster wurden geputzt, Autos gewaschen – und schon verabschiedet sich das frühlingshafte Wetter mit Sonnenschein und milden Temperaturen wieder. Zum Wochenende kehrt sogar der Winter wieder zurück und bringt Schnee, Frost und Glätte.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag meldete, macht sich die kühle Luft im Norden schon bemerkbar. Dort erreichen die Temperaturen an der See am Dienstag nur zwischen 6 und 9 Grad, im Landesinneren sind es immerhin zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken dort, wo es länger klar und wolkenlos bleibt, die Temperaturen stellenweise bis in den Frostbereich.

Besonders im Norden wird es kalt

Während dann am Mittwoch im Norden gebietsweise die Sonne durchkommt und es meist trocken bleibt, fällt in der Mitte bei bedecktem Himmel zeitweise leichter Regen. Südlich des Mains ist es mehr schauerartiger Regen, dabei sind vor allem in Baden-Württemberg vereinzelte Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen.

Die Höchstwerte liegen in der Nordhälfte zwischen 5 und 10 Grad, die Temperaturen fühlen sich jedoch bei mäßigem bis frischem Nordwind kälter an. Im Süden bleibt es mit 10 bis maximal 15 Grad milder. In der Nacht zum Donnerstag fällt in der Südhälfte weiterhin zeit- und gebietsweise Regen. In den zentralen Mittelgebirgen sinkt die Schneefallgrenze auf 400 bis 600 Meter ab, dabei besteht Glättegefahr. Bei Tiefstwerten zwischen plus 2 und minus 4 Grad kann es im Norden aufgrund von Schneeschauer gebietsweise glatt werden.

Neuerscheinung Das ultimative Skibuch: Vom Zauber des Gleitens durch den Schnee 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Die Entwicklung von Skischuhen kann nur gemeinsam mit der Entwicklung der Skibindung dargestellt werden. Zunächst gab es nur einfache Schlaufen auf den Ski, in die man mit Arbeitsschuhen einfach hineinschlüpfte. Je stärker Skilaufen zur Freizeitgestaltung und zum Sport wurde, desto wichtiger wurde der stabile Halt im Schuh, aber auch die Verbindung von Schuh und Ski. So gingen die Neuentwicklungen im natürlichen Gleichtakt einher. Mehr

Ähnlich nass geht es auch am Donnerstag weiter. In der Mitte und im Norden sind einzelne Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer unterwegs, dazwischen scheint auch mal die Sonne. Kräftige Graupelschauer sorgen selbst in tiefen Lagen vorübergehend für Glättegefahr. Die Temperaturen schwanken zwischen 4 und maximal 9 Grad.

In der Nacht zum Freitag fällt südlich des Mains Regen, oberhalb 400 bis 600 Meter Schnee. Entsprechend muss mit Glätte gerechnet werden. Die Luft kühlt sich ab auf Werte zwischen plus 2 und minus 3 im Süden und zwischen 0 und minus 7 Grad im Norden.

Wetter in Deutschland: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet

Am Freitag und Samstag wird der Höhepunkt des Kälteeinbruchs erreicht. Südlich der Donau und vor allem an den Alpen schneit es längere Zeit. Dabei werden insgesamt 5 bis 10 Zentimeter, oberhalb 800 Meter sogar 20 bis 30 Zentimeter und in Staulagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Ansonsten sind vor allem Richtung Küste und im angrenzenden Binnenland einzelne Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer unterwegs. Bei kräftigen Graupelschauern tagsüber und in den Nachtstunden besteht dort ebenfalls Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen nur zwischen 2 und 7 Grad, an den Alpen bleibt es bei leichtem Dauerfrost. Die Nächte werden verbreitet frostig mit Tiefstwerten zwischen 0 und minus 8 Grad. Frostfrei bleibt es nur auf den Nordseeinseln.

Und auch am Sonntag bleibt es noch mit 2 Grad an den Alpen und maximal 9 Grad entlang des Rheins sehr kühl. Ab und zu scheint die Sonne zwischen den Wolken und hier und da fällt etwas Regen, oberhalb 600 Meter Schnee. In der Nacht zum Montag geht die Temperatur erneut auf Werte zwischen plus 2 Grad im Emsland und minus 9 Grad an den Alpen zurück.

Live-Karte: Sehen Sie, wo es in Deutschland regnet oder schneit

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo überall in Deutschland es gerade regnet oder schneit. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es auch beim Deutschen Wetterdienst.

Sehen Sie im Video: Wenn das Thermostat Richtung Gefrierpunkt strebt, beginnt die Heiz-Saison. Eine Energieexpertin zeigt, wie Sie in der kalten Jahreszeit bares Geld sparen können.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, windy.com