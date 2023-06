Bauer bei der Maisernte in Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg. Hier war es im Frühjahr am wärmsten.

von Jessica Kröll Der Sommer steht in den Startlöchern: Am Wochenende kann es im Süden schon bis zu 28 Grad heiß werden. Doch auch der Frühling war bislang schon ziemlich warm und voller Sonnenschein, wie ein aktueller Rückblick des Deutschen Wetterdiensts zeigt.

Es wird richtig warm am Wochenende. "Die Temperatur liegt auf frühsommerlichem Niveau", erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag. Der Sonntag werde überwiegend sonnig und bleibe meist trocken. Die Höchsttemperaturen in der Südwesthälfte sollen 22 bis 28 Grad erreichen. In der Nordosthälfte des Landes wird es mit 19 bis 25 Grad nicht ganz so warm. Im Süden besteht aber zumindest an den Alpen im Südschwarzwald geringes Schauer- und Gewitterrisiko.

Doch auch der meteorologische Frühling (endete am 31. Mai) hatte bislang laut Wetterexperten schon sommerliche Züge, war laut DWD "etwas zu warm, deutlich zu trocken und sonnenscheinreich". Ziemlich nass und zeitweise auch drückend schwül blieb es in den ersten beiden Dekaden vor allem im Westen und Süden. Im Nordosten dominierte dagegen seit Monatsbeginn starke Trockenheit. Am Monatsende wurde es bundesweit trocken und ausgesprochen sonnig.

Doch wo war es eigentlich bislang am sonnigsten und am wärmsten in Deutschland? Und wo besonders kalt? Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der rund 2000 Messstationen des DWD.

Besonders warme Orte im Frühjahr 2023

Platz Station Bundesland Durchschnitts-Temperatur 1 Waghäusel-Kirrlach Baden-Württemberg 11,6 Grad 2 Freiburg Baden-Württemberg 11,4 Grad 3 Lahr Baden-Württemberg 11,3 Grad

Besonders kalte Orte im Frühjahr 2023

Platz Station Bundesland Durchschnitts-Temperatur 1 Zinnwald-Georgenfeld Sachsen 4,6 Grad 2 Carlsfeld Sachsen 4,6 Grad 3 Kahler Asten Nordrhein-Westfalen 4,9 Grad

Besonders niederschlagsreiche Orte im Frühjahr 2023

Platz Station Bundesland Niederschlagsmenge 1 Aschau-Stein Bayern 685,0 Liter pro Quadratmeter 2 Immenstadt Bayern 684,5 Liter pro Quadratmeter 3 Ruhpolding-Seehaus Bayern 655,2 Liter pro Quadratmeter

Besonders trockene Orte im Frühjahr 2023

Platz Station Bundesland Niederschlagsmenge 1 Arkona Mecklenburg-Vorpommern 63,3 Liter pro Quadratmeter 2 Greifswalder Oie Mecklenburg-Vorpommern 68,6 Liter pro Quadratmeter 3 Fehmarn Schleswig-Holstein 71,8 Liter pro Quadratmeter

Besonders sonnenscheinreiche Orte im Frühjahr 2023

Platz Station Bundesland Sonnenscheindauer 1 Arkona Mecklenburg-Vorpommern 2 Rostock-Warnemünde Mecklenburg-Vorpommern 3 Fehmarn Schleswig-Holstein

Besonders sonnenscheinarme Orte im Frühjahr 2023

Platz Station Bundesland Sonnenscheindauer 1 Oberstdorf Bayern 361 Stunden 2 Garmisch-Partenkirchen Bayern 364 Stunden 3 Kempten Bayern 378 Stunden

So wird das Wetter in Deutschland

Wollen Sie wissen, wie das Wetter in den kommenden Tagen in Ihrer Region wird? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button:

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen: DWD I, DWD II,